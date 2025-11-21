خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس نواحی هفتگانه مشهد و برخی شهرستان های خراسان رضوی غیرحضوری شد

مدارس نواحی هفتگانه مشهد و برخی شهرستان های خراسان رضوی غیرحضوری شد
کد خبر : 1717225
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس روابط‌عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی از تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و شهرهای تربت حیدریه، تربت جام به دلیل آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا خبرداد.

به گزارش ایلنا، محمد رهنما اظهار کرد:  براساس ارزیابی‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در سطح شهر مشهد، فعالیت آموزشی مدارس نواحی هفت‌گانه مشهد و منطقه تبادکان و شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور در روز شنبه یکم آذرماه به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد. لازم به توضیح است مدارس روستایی شهرهای اعلام شده، فعال و به صورت حضوری هستند.

رئیس روابط‌عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است، افزود: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: تعطیلی اعلام‌شده شامل تمامی دوره‌ها و مقاطع تحصیلی در نواحی یادشده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مدارس موظف‌اند برنامه آموزشی خود را از فضای پیام رسان شاد دنبال کرده و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

رهنما همچنین از خانواده‌ها خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی، به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.

رئیس روابط‌عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری جدید درباره وضعیت فعالیت مدارس، صرفاً از طریق کانال‌های رسمی آموزش و پرورش استان در پیام رسان های شاد و ایتا به آگاهی شهروندان خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب