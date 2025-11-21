مدارس نواحی هفتگانه مشهد و برخی شهرستان های خراسان رضوی غیرحضوری شد
رئیس روابطعمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی از تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و شهرهای تربت حیدریه، تربت جام به دلیل آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا خبرداد.
به گزارش ایلنا، محمد رهنما اظهار کرد: براساس ارزیابیهای انجامشده و گزارشهای دریافتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در سطح شهر مشهد، فعالیت آموزشی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و منطقه تبادکان و شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور در روز شنبه یکم آذرماه بهصورت غیرحضوری انجام خواهد شد. لازم به توضیح است مدارس روستایی شهرهای اعلام شده، فعال و به صورت حضوری هستند.
رئیس روابطعمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه حفظ سلامت دانشآموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است، افزود: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش آسیبهای ناشی از آلودگی هوا اتخاذ شده است.
وی تصریح کرد: تعطیلی اعلامشده شامل تمامی دورهها و مقاطع تحصیلی در نواحی یادشده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مدارس موظفاند برنامه آموزشی خود را از فضای پیام رسان شاد دنبال کرده و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانشآموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.
رهنما همچنین از خانوادهها خواست با رعایت توصیههای بهداشتی، توجه به علائم بیماری در فرزندان و پرهیز از خوددرمانی، به مدیریت صحیح این وضعیت کمک کنند.
رئیس روابطعمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد: هرگونه تصمیمگیری جدید درباره وضعیت فعالیت مدارس، صرفاً از طریق کانالهای رسمی آموزش و پرورش استان در پیام رسان های شاد و ایتا به آگاهی شهروندان خواهد رسید.