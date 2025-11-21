مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی:
برخورد مرگبار پراید با 2 تریلی در اتوبان زرندیه تهران حادثه آفرید / 3 کشته و 2 مصدوم
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی از وقوع سانحه رانندگی مرگبار در اتوبان زرندیه - تهران خبر داد و گفت: بر اثر برخورد خودروی سواری پراید با 2 دستگاه تریلی در اتوبان زرندیه - تهران، متأسفانه 3 نفر جان خود را از دست دادند و 2 نفر نیز مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، قاسم مهرآبادی افزود: این سانحه رانندگی در ساعت ابتدایی بامداد امروز به وقوع پیوست و به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام شد. در این راستا نیروهای امدادی تیم عملیاتی پایگاه هلالاحمر شهرستان زرندیه پس از اعلام اورژانس بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.
وی ادامه داد: در این سانحه رانندگی 5 نفر درگیر بودند که 3 نفر در صحنه فوت کرده و در خودروی پراید محبوس شده و 2 نفر نیز مصدوم شدند. عملیات رهاسازی پیکر جانباختگان این حادثه در محل انجام شد. همچنین 2 مصدوم حادثه که رانندگان تریلیها بودند نیز به صورت سرپایی درمان شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی به حضور عوامل اورژانس، نیروهای انتظامی و پلیس راه در صحنه این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: عملیات امدادرسانی به جانباختگان و مصومان این حادثه رانندگی 2 ساعت به درازا کشیده شد.