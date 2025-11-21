انتخاباتی سالم، رقابتی و امن برگزار خواهد شد

به گزارش ایلنا، سید کمال علوی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و امن، اظهار داشت: شیراز به‌عنوان یکی از پرشعبه‌ترین شهرستان‌های استان، نقش محوری در فرآیند انتخابات دارد. از مجموع ۴۰۶۳ شعبه پیش‌بینی‌شده در استان فارس، ۹۰۵ شعبه مربوط به شهرستان شیراز است که شامل ۷۶۱ شعبه ثابت و ۱۴۴ شعبه سیار می‌شود.

وی ادامه داد: این شعب در سطح شهرها، روستاها و تیرهای عشایری مستقر خواهند بود و هر روستا و تیره عشایری به‌عنوان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات فارس با اشاره به حجم بالای عوامل اجرایی، اعلام کرد: حدود ۹۵ هزار نفر نیروی انسانی برای اجرای انتخابات در سطح استان پیش‌بینی شده که بیشترین تمرکز آن در شیراز خواهد بود. این نیروها شامل اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت، عوامل شعب، محافظین، بازرسان و سایر دست‌اندرکاران هستند.

علوی همچنین از صدور سومین اطلاعیه ستاد انتخابات استان در خصوص انتخابات تناسبی که‌ در خصوص انتخابات تناسبی در شهرهای تهران ، ری و همچنین به موضوع استعفای مشمولین قانون در حوزه‌های روستایی و دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اشاره کرد.

وی افزود: بر اساس قانون جدید انتخابات شوراها در دوره هفتم، انتخابات در تهران به‌ صورت لیستی و تناسبی برگزار می‌شود و شیراز نیز از دوره هشتم مشمول شیوه خواهد بود.

دبیر ستاد انتخابات فارس افزود: در بخش های شهرستان شیراز، پیش نویس تشکیل هیئت‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم با فرمانداران و بخشداران انجام شده است تا دو برابر ظرفیت مورد نیاز، افراد معتمد و محبوب از اقشار مختلف برای عضویت در هیئت‌های اجرایی شناسایی شوند.

علوی با تأکید بر ضرورت تفاهم میان هیئت‌های اجرایی و نظارت، خاطرنشان کرد: چارچوب انتخاب اعضای هیئت‌های اجرایی باید بر اساس معیارهای اعلام‌شده در قانون باشد تا اعتماد عمومی و سلامت انتخابات تضمین شود.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های منظم با فرمانداران، بخشداران و کارشناسان حوزه فناوری و انتخابات خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای برای هماهنگی بیشتر در حال انجام است.

در پایان، علوی از اعضای کمیته‌های انتخابات خواست تا گزارش‌های تفکیکی از اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و اجرای انتخابات تمام‌الکترونیک ارائه دهند و بر اهمیت این شیوه نوین در سراسر کشور تأکید کرد.

