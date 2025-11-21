مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
رشد ۴۲ درصدی شرکتکنندگان آزمونهای گردشگری لرستان بهدنبال ثبت جهانی دره خرمآباد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان از افزایش ۴۲ درصدی تعداد شرکتکنندگان در آزمونهای تخصصی گردشگری استان در سال جاری خبر داد و این رشد را نتیجه ثبت جهانی دره خرمآباد و افزایش توجه فعالان گردشگری عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسنپور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال ۱۴۲ نفر در آزمونهای مختلف حوزه گردشگری شرکت کردند که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است.
او با اشاره به نقش ثبت جهانی دره خرمآباد در رونق گردشگری استان افزود: «ثبت جهانی این اثر سبب شده علاقهمندی و توجه گردشگران و فعالان این حوزه افزایش یابد و همین موضوع در رشد تعداد متقاضیان دورههای آموزشی اثرگذار بوده است.»
به گفته حسنپور، در آزمون امسال ۱۰۰ نفر در حوزههای مدیریت، طبیعتگردی و راهنمای فرهنگی ثبتنام کردند. همچنین ۳۱ نفر در دوره مدیر فنی، ۲ نفر در حوزه کارشناسی ارزیابی طرح تطبیق و ۹ نفر نیز در مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری شرکت داشتند.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان تأکید کرد: پس از طی مراحل آزمونهای نظری و عملی، این افراد میتوانند بهصورت مستقیم وارد بازار کار گردشگری در استان شوند.