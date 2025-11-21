خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

رشد ۴۲ درصدی شرکت‌کنندگان آزمون‌های گردشگری لرستان به‌دنبال ثبت جهانی دره خرم‌آباد

رشد ۴۲ درصدی شرکت‌کنندگان آزمون‌های گردشگری لرستان به‌دنبال ثبت جهانی دره خرم‌آباد
کد خبر : 1717111
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از افزایش ۴۲ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون‌های تخصصی گردشگری استان در سال جاری خبر داد و این رشد را نتیجه ثبت جهانی دره خرم‌آباد و افزایش توجه فعالان گردشگری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسن‌پور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال ۱۴۲ نفر در آزمون‌های مختلف حوزه گردشگری شرکت کردند که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است. 

او با اشاره به نقش ثبت جهانی دره خرم‌آباد در رونق گردشگری استان افزود: «ثبت جهانی این اثر سبب شده علاقه‌مندی و توجه گردشگران و فعالان این حوزه افزایش یابد و همین موضوع در رشد تعداد متقاضیان دوره‌های آموزشی اثرگذار بوده است.» 

به گفته حسن‌پور، در آزمون امسال ۱۰۰ نفر در حوزه‌های مدیریت، طبیعت‌گردی و راهنمای فرهنگی ثبت‌نام کردند. همچنین ۳۱ نفر در دوره مدیر فنی، ۲ نفر در حوزه کارشناسی ارزیابی طرح تطبیق و ۹ نفر نیز در مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری شرکت داشتند. 

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان تأکید کرد: پس از طی مراحل آزمون‌های نظری و عملی، این افراد می‌توانند به‌صورت مستقیم وارد بازار کار گردشگری در استان شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب