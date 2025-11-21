خبرگزاری کار ایران
به دلیل ایست قلبی؛

فعال رسانه‌ای تبریز در نشست وزیر اقتصاد درگذشت

فعال رسانه‌ای تبریز در نشست وزیر اقتصاد درگذشت
احمد سجادی‌فر یکی از فعالان رسانه‌ای تبریز در جلسه وزیر اقتصاد دچار ایست قلبی شد و جان باخت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این فعال رسانه‌ای که با مجله کفش نیوز و ماهنامه سراسری همگام با اصناف همکاری می کرد، عصر امروز در آغاز «جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی» که با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در اتاق بازرگانی تبریز برگزار می‌شد، دچار عارضه قلبی شد.

با وقوع این حادثه، وی به بیمارستان بهبود تبریز منتقل شد اما متأسفانه این تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبود و وی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گفته حاضران در این جلسه، این فعال رسانه‌ای سابقه بیماری قلبی داشت و عمل قلب باز انجام داده بود.

