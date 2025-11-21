به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این فعال رسانه‌ای که با مجله کفش نیوز و ماهنامه سراسری همگام با اصناف همکاری می کرد، عصر امروز در آغاز «جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی» که با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در اتاق بازرگانی تبریز برگزار می‌شد، دچار عارضه قلبی شد.

با وقوع این حادثه، وی به بیمارستان بهبود تبریز منتقل شد اما متأسفانه این تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبود و وی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گفته حاضران در این جلسه، این فعال رسانه‌ای سابقه بیماری قلبی داشت و عمل قلب باز انجام داده بود.

