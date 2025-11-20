ایلنا گزارش میدهد؛
بازدید وزیر کار از واحدهای مشکلدار البرز/ روایت کارگرانی که میان تورم و قرارداد موقت گرفتارند+فیلم
در سفر یکروزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان البرز، مسائل واقعی جامعه کارگری از زبان کارگران، مدیران صنعتی و فعالان این حوزه پررنگ شد؛ دغدغههایی مانند امنیت شغلی، دستمزد عقبمانده از تورم، مشکلات تعاونیهای مسکن کارگری و بحران سرمایه در گردش واحدهایی که در ماههای گذشته مجبور به تعدیل نیرو شدهاند. خبرنگار ایلنا در جریان این بازدیدها پای صحبت کارگران نشست و پاسخهای وزیر به این مشکلات را جویا شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز در جریان سفر امروز احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان البرز که با همراهی مجتبی عبدالهی استاندار البرز، علیرضا محجوب دبیرعالی خانه کارگر کشور و جمعی از مسئولان استان البرز انجام شد، هیأت بازدیدکننده از سه واحد صنعتی دارای مشکل در استان دیدن کردند.
یکی از این واحدها، کارخانه تولید کتوشلوار مردانه بود که در ماههای گذشته با تعدیل نیرو و افت ظرفیت تولید مواجه شده بود.
همچنین از یک کارخانه تولید لامپ و یک واحد تولید محصولات چرمی با ۷۰ نفر نیروی کار بازدید شد؛ واحدی که مدیران آن، تأمین سرمایه در گردش و فشار هزینهها را مهمترین چالش موجود عنوان کردند.
در این بازدید، مشکلات واحدی که محمولههای صادراتی آن در بندر شهید رجایی دچار آتشسوزی شده و خسارت آن بهموقع پرداخت نشده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین یک واحد دیگر که طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهدلیل سه حادثه پیاپی و کمبود سرمایه در گردش ناچار به کاهش فعالیت و تعدیل نیروی انسانی شده بود، در دستور پیگیری ویژه وزارتخانه قرار گرفت.
در ادامه این سفر، عملیات اجرایی پروژه احداث ۱۷۹ واحد مسکن کارگری شرکتی در فردیس با حضور وزیر تعاون و استاندار البرز کلنگزنی شد؛ پروژهای که بهگفته مسئولان، بخشی از برنامه توسعه مسکن کارگری در استانهای صنعتی کشور است.
کارگران: امنیت شغلی نداریم؛ قرارداد موقت یعنی ترس دائمی از فردا
سفر امروز وزیر به البرز اگرچه با بازدید از چند واحد صنعتی همراه بود، اما آنچه اهمیت داشت شنیدهشدن صدای کارگرانی بود که در سایه قراردادهای موقت، تورم و مشکلات مسکن، آینده خود را مبهم میبینند.
ابزارهای مالی جدید و وعدههای حمایتی اگر بهموقع اجرایی شوند، میتوانند بخشی از بحران امنیت شغلی در استان را کاهش دهند؛ بااینحال، بدون اصلاح سیاستهای دستمزدی و تسریع در تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن، مشکلات اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند.
کارگران واحدهایی که امروز مورد بازدید قرار گرفتند، با وجود رضایت نسبی از محیط کار، یک دغدغه مشترک داشتند: ترس از تعدیل دوباره.
بسیاری از کارگران میگویند تجربه کوتاهمدتشدن قراردادها، آنها را به سمت بیاعتمادی نسبت به آینده شغلی برده است.
یکی از کارگران واحد تولیدی که تابستان امسال تعدیل نیرو داشته، به ایلنا گفت: تا زمانی که هر سه ماه یکبار باید قرارداد امضا کنیم، امنیت شغلی معنا ندارد. همین قراردادهای موقت باعث شد یکباره دهها نفر تعدیل شوند.
کارگران همچنین از نرسیدن وعده افزایش دستمزد متناسب با تورم در میانه سال، گلایه کردند؛ وعدهای که به گفته آنان با افزایش شدید هزینههای زندگی، بیش از هر زمان دیگری ضروری بود.
دستمزد در برابر تورم؛ شکاف عمیق در سفره کارگران البرز
تورم ماههای اخیر باعث شده بخش قابل توجهی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ عملاً بیاثر شود. بسیاری از کارگران در گفتوگو با ایلنا تأکید کردند که افزایش ابتدای سال در همان نیمه اول سال مستهلک شد و امروز هزینههای ضروری مانند اجاره مسکن، خوراک و حملونقل از توان مالی یک کارگر خارج شده است.
یکی از کارگران گفت: حقوق امسال بهتر از سال قبل بود، اما تورم خیلی سریع همهچیز را از بین برد. حتی اضافهکاری هم نمیتواند شکاف هزینهها را جبران کند.
مسکن کارگری؛ پروژهای که سالها پشت درِ وعدهها مانده بود
دیگر مطالبه جدی کارگران، تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن کارگری بود. کارگران میگویند در سالهای گذشته نهتنها اقدامی برای پیشبرد پروژهها صورت نگرفته، بلکه برخی تعاونیها به دلیل مشکلات اداری و نبود زمین، عملاً متوقف شدهاند.
بسیاری از کارگران البرز معتقدند که نبود مسکن مناسب، سهم زیادی در کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینهها دارد، بهویژه در استانی که قیمت مسکن و اجاره، همسطح کلانشهر تهران است.
در جریان سفر امروز، عملیات اجرایی پروژه ۱۷۹ واحدی «تعاونی مسکن کارگران یکی از شرکتهای بزرگ مستقر در البرز آغاز شد؛ پروژهای که وزیر کار وعده داد نمونههای مشابه آن در استان توسعه پیدا خواهد کرد.
مدیران تولید: کمبود سرمایه در گردش و مشکلات بانکی، ریشه تعدیل نیروست
مدیران واحدهای صنعتی نیز در نشستها و گفتوگوهای امروز که در حضور وزیر کار و استاندار البرز و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، مشکلات خود را مطرح کردند؛ مشکلاتی که در ماههای گذشته منجر به تعدیل نیرو شده بود.
یکی از مدیران واحدی که تابستان امسال تعدیل نیرو داشته، به ایلنا گفت: مشکل ما اشتغال نیست، ادامه تولید است. سرمایه در گردش نمیرسد و تخصیص ارز هم در برخی موارد با تأخیرهای طولانی انجام میشود. همین کمبودها باعث شد برای مدتی خط تولید متوقف و بخشی از نیروهای ما مجبور به ترک کار شوند.
در یک واحد دیگر، مدیرعامل از خسارت سنگین ناشی از آتشسوزی محموله در بندر شهید رجایی، گفت که هنوز غرامت پرداخت نشده و همین موضوع باعث توقف بخشی از فعالیتها شده است.
پاسخ وزیر کار به سووال ایلنا: ابزار جدید برای جلوگیری از تعدیل نیرو در راه است
خبرنگار ایلنا در حاشیه بازدید امروز، دو مطالبه اصلی کارگران، «امنیت شغلی» و «افزایش دستمزد طبق تورم» را از وزیر کار پرسید.
میدری در پاسخ گفت: برای اینکه واحدهایی که دچار بحران میشوند بهموقع شناسایی و حمایت شوند، ابزار جدیدی بهنام تصفیه هوشمند در سال ۱۴۰۴ اجرایی میشود. این ابزار که با همکاری بانک مرکزی طراحی شده، بر اساس تعداد بیمهشدگان و مالیات واحدهای تولیدی، یک پایه اعتباری برای هر واحد تعیین میکند و تسهیلات قرضالحسنه در اختیارشان میگذارد.
وی افزود: اگر واحدی درآمد بیشتری از این پایه اعتباری داشته باشد، بازپرداخت بهصورت خودکار انجام میشود. این اقدام به ثباتبخشی محیط کارگری کمک میکند و جلوی موجهای ناگهانی تعدیل نیرو را میگیرد.
وزیر کار درباره دستمزد نیز گفت: رشد تورم باعث شده بخش مهمی از افزایش دستمزد امسال در نیمه اول سال مستهلک شود. کنترل تورم اولویت دولت است و مسکن کارگری نیز میتواند به کاهش فشار معیشتی کارگران کمک کند.
استاندار البرز: رتبه نخست احیای واحدهای راکد را حفظ میکنیم
مجتبی عبدالهی، استاندار البرز نیز در جمع خبرنگاران گفت: البرز در دو سال گذشته رتبه نخست کشور در احیای واحدهای راکد یا نیمهراکد را کسب کرده و امیدواریم امسال هم این روند ادامه یابد. واحدهایی که امروز بازدید شدند، هرکدام مشکلات خاصی دارند؛ از کمبود سرمایه در گردش تا مسائل بیمهای و مواد اولیه. ستاد تسهیل استان این موضوعات را با اختیارات قانونی دنبال خواهد کرد.