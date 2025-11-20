مدیرکل صمت البرز خبر داد:
احیای ۱۹۸ واحد صنعتی در البرز طی دو سال / بازگشت بیش از ۴ هزار شغل به چرخه تولید
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز در حاشیه سفر وزیر کار اعلام کرد: این استان با احیای نزدیک به ۲۰۰ واحد صنعتی راکد در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، رتبههای اول و دوم کشور را کسب کرده و بیش از چهار هزار نفر به اشتغال بازگشتهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در حاشیه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت اشتغال صنعتی استان اطهار کرد: استان البرز در شاخص اشتغال صنعتی رتبه چهارم کشور را دارد و بیش از ۱۸۶ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند؛ اما با وجود این آمار، هنوز با شرایط ایدهآل فاصله داریم، بهویژه اینکه البرز بهدلیل همجواری با پایتخت باید به سمت اشتغالهای دانشبنیان حرکت کند.
وی افزود: در دو سال اخیر یکی از راهبردهای اصلی ما هدایت واحدهای راکد، نیمهفعال و غیرفعال به چرخه تولید بوده است. نتیجه این تلاشها این بوده که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۱۹۸ واحد صنعتی مجدداً احیا شدهاند و بیش از ۴ هزار نفر به چرخه اشتغال بازگشتهاند. این عملکرد باعث شده البرز در احیای واحدهای صنعتی رتبههای اول و دوم کشور را به خود اختصاص دهد.
انصاری مهمترین چالش استان را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از واحدهای مشکلدار به دلیل مشکلات نقدینگی از مدار تولید خارج شده بودند. با حمایت دولت و همراهی دستگاه قضایی در ستاد تسهیل، توانستیم مبالغ قابل توجهی در اختیار این واحدها قرار دهیم.
مدیرکل صمت البرز درباره روشهای تزریق سرمایه توضیح داد: احیای نزدیک به ۲۰۰ واحد یادشده عمدتاً با افزایش سرمایه در گردش، تزریق نقدینگی جدید، خرید دین، کمکهای اعتباری و حمایتهای شبکه بانکی استان انجام شده است. علاوه بر این، از ظرفیت تسهیلات تکلیفی و وامهای تبصرهای نیز برای کمک به واحدهای نیازمند استفاده کردهایم.
وی تأکید کرد: تفاهمنامههای جدیدی با شبکه بانکی منعقد شده و روند تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی استمرار دارد. تلاش ما این است که مشکل نقدینگی باعث توقف تولید و اشتغال در البرز نشود.