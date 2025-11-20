استاندار آذربایجانشرقی:
ارس باید به جایگاه تاریخی خود به عنوان هاب لجستیکی شمالغرب بازگردد
استاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر حمایت کامل استان از برنامههای توسعه این منطقه گفت: ارس صنعتیترین و یکی از گردشگرپذیرترین مناطق آزاد کشور است و باید به جایگاه تاریخی خود به عنوان هاب لجستیکی شمالغرب بازگردد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز پنجشنبه در نشست وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با قدردانی از حضور دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور و مدیران و فعالان منطقه آزاد ارس اظهار کرد: ارس در ارزیابیهای رسمی، صنعتیترین منطقه آزاد کشور و از نظر گردشگرپذیری در زمره برترینهاست. این جایگاه نتیجه تلاش مشترک مدیرعامل منطقه آزاد، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بوده و شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح فلسفه وجودی مناطق آزاد افزود: در کشورهای توسعهیافته، مناطق آزاد دروازه ورود به مدرنیزاسیون و تجددند. متأسفانه در ایران بسیاری از قوانین و الگوهای توسعه بهصورت ناقص اجرا میشود. اگر تصمیم داریم به اقتصاد آزاد جهانی متصل شویم، چارهای جز عبور از مسیر مناطق آزاد نداریم.
سرمست گفت: مدیریت استان مسئولیت دارد تمام طرحهای توسعه منطقه را حمایت کند؛ از پروژههای عمرانی تا فعالیتهای تولیدی و تجاری که منجر به رشد صادرات و واردات و شکوفایی اقتصادی شود.
وی اولویت نخست را توسعه زیرساختهای راهبردی دانست و تصریح کرد: تکمیل پروژه ملی جاده کلاله ـ جلفا، توسعه پایانههای مرزی جلفا، نوردوز، خداآفرین، آق بند و کلاله، تجهیز گمرک نوردوز به سامانههای «ایکس ری» و تجهیزات نوین گمرکی برای بازگرداندن جلفا به جایگاه تاریخی هاب لجستیکی ضروری است. نوردوز تنها مرز زمینی کشور با اوراسیاست و باید به ظرفیت کامل برسد.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: تکمیل جاده مرند ـ جلفا و مشارکت منطقه آزاد در آن، همچنین تکمیل آزادراه تبریز ـ صوفیان ـ شوردرق و اتصال آن تا مرز بازرگان، میتواند شاهراه شمالغرب را احیا کند.
سرمست در حوزه مالی و بانکی پیشنهاد تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد را مطرح کرد و در ادامه با اشاره به پیشگامی ارس در انرژی خورشیدی گفت: با تکمیل نیروگاههای خورشیدی باید ناترازی برق منطقه برطرف و ظرفیت لازم برای سرمایهگذاران فراهم شود.
سرمست اضافه کرد: هماهنگی برای تردد خودروهای پلاک ارس در کل محدوده استان انجام شده که میتواند الگویی برای سایر مناطق آزاد باشد. فعالسازی کارت ارسوندی و رفع تبعیض در اعطای مشوقهای مناطق آزاد نسبت به کولبری و تهلنجی خواسته بهحق فعالان اقتصادی است و باید دنبال شود.
وی با حمایت از استقلال اتاق بازرگانی ارس گفت: ایجاد این اتاق باید با تعامل نزدیک با اتاق بازرگانی تبریز همراه باشد تا پیوند با قدیمیترین اتاق تجارت ایران حفظ شود.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: آذربایجانشرقی با وجود نداشتن مرز مستقیم با ترکیه، بیشترین حجم مبادلات تجاری با این کشور را دارد. باید روابط اقتصادی با اعضای اتحادیه اوراسیا، روسیه و کشورهایی که مقصد اصلی محصولات گلخانهای ما هستند، مانند روسیه، فعالتر شود.
وی در پایان با تأکید بر رفع مشکلات ارزی واحدهای تولیدی و صادرات مجدد گفت: تمام مشوقهای استانی و ملی باید بهکار گرفته شود تا منطقه آزاد ارس بتواند نقش شایسته خود را در اقتصاد ملی و منطقهای ایفا کند.