بهره‌برداری از مجتمع پالایشگاهی سوان ارس با حضور وزیر اقتصاد

مجتمع پالایشگاهی سوان ارس با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، استاندار آذربایجان‌شرقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ملی و استانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل هادوی  امام جمعه جلفا در این مراسم، حضور وزرای دولت در این شهرستان و منطقه آزاد ارس را فرصتی مناسب برای توسعه عنوان کرد و گفت: فضای کلی کشور تحت مدیریت رهبر معظم انقلاب و قوای سه گانه با همراهی مردم شریف و نجیب ایران ایده‌آل برای توسعه و پیشرفت است.

وی به عدم فرافکنی مسائل کشوری تاکید کرد و گفت: فعالیت و تلاش های هیأت دولت ستودنی است و تمام مسئولان و مردم باید با آقای پزشکیان در اجرای امورات کشوری همراهی و همکاری داشته باشند.

بر اساس این گزارش، مجتمع پالایشگاهی سوان ارس با ظرفیت تولید۳۰۰ هزار تن در سال، با کشورهای آسیای میانه، ترکیه و رومانی تجارت دارد.

همچنین فاز اول شرکت فولاد تاو استیل ارس با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در زمینه تولید یراق‌آلات و ۱۰۳ نوع محصول با حضور مدنی‌زاده افتتاح شد.

