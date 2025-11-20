تداوم خدمات عمرانی و ایمن سازی در سطح راه های فارس

به گزارش ایلنا، علیرضا امیری در دیدار با نماینده شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی از اجرای پروژه های مهم و کلیدی بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای در این شهرستان خبر داد و گفت: روشنایی، روکش آسفالت و احداث و نگهداری راه های روستایی و حذف و ایمن سازی نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی این شهرستان حال اجرا می باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس همچنین گفت : این اقدامات با هدف ایمنی راه ها و رضایت عمومی مردم شریف شهرستان های داراب و زرین دشت انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه هایی همچون احداث راه روستایی محور دبیران به احمدآباد، چاه گونی، ایثار بازرگان و همچنین ساماندهی و رفع نقاط حادثه خیز شهرستان زرین دشت، روکش آسفالت گرم و حفاظتی و ایمنی راههای داراب به جنت شهر ، فسا به داراب، مناطق مسکونی گودشانه به بهادران و روکش آسفالت محورهای جنت شهر، رستاق، داراب، فورگ ، شهر پیر، روشنایی ورودی جنت شهر،کمربندی غربی داراب، ... از جمله پروژه های مهم بخش راهداری در شهرستان های مذکور هستند.

امیری در پایان گفت : افزایش ایمنی در تردد از ماموریت های اصلی بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای است که با جدیت در این اداره کل پیگیری می شود.

