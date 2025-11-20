خبرگزاری کار ایران
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی:

هنر زبان زیبای بیان ارزش‌هاست/ جشنواره سی و هفتم نقطه عطف تئاتر بروجرد

هنر زبان زیبای بیان ارزش‌هاست/ جشنواره سی و هفتم نقطه عطف تئاتر بروجرد
کد خبر : 1716763
نماینده مردم بروجرد و اشترینان گفت: هنر زبان زیبای بیان ارزش‌ها در جامعه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، عباس گودرزی امروز پنجشنبه در آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان اظهارداشت: طبق فرمایشات رهبر انقلاب؛ هنر، منبر و بلکه بالاتر از منبر است و هنرمند حقیقی شهدای جنگ و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر است. 

وی ادامه داد: در همین جنگ اخیر، برای یک شلیک در روز آخر ما ۳۵ شهید دادیم و هنرمند حقیقی نیز تصویرگر شهید و شهادت و ارزش‌های جامعه است. 

نماینده بروجرد با اشاره به برگزاری باشکوه این جشنواره تصریح کرد: این جشنواره، یک نقطه عطف و آغاز کار است که باید آن را بسط و گسترش دهید. 

گودرزی افزود: تئاتر ابزار نمایش باورها و اعتقادات در جامعه است و هنرمندان باید تلاش کنند تا با ابزار هنر، فرهنگ و ارزش‌ها را در جامعه تقویت کنند. 

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های استاندار دلسوز، مخلص و با انصاف لرستان، فرماندار توانمند شهرستان در کنار حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد و تلاش شهرداری و شورای شهر، خواستار احیا و نوسازی سینما فلسطین بروجرد شد

میزبانی بروجرد فرصت ویژه‌ای برای نمایش ظرفیت‌های تئاتر شهرستان است 

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد نیز در این جشنواره ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: میزبانی بروجرد از سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان فرصت ویژه‌ای برای نمایش ظرفیت‌های تئاتر شهرستان است. 

قدرت اله ولدی» اظهارداشت: امروز، روز ویژه و مبارکی برای دیار کهن و تاریخی ساز بروجرد خاستگاه ایمان و دانش است. 

وی ادامه داد: بروجرد با پیشینه درخشان در عرصه‌های علم و فرهنگ، همواره خاستگاه هنرمندان و نام آوران بسیاری بوده که در عرصه تئاتر و نمایش می‌درخشد. 

وی تصریح کرد: انتخاب بروجرد به عنوان میزبان این رویداد یک انتخاب آگاهانه برای نمایان ساختن ظرفیت‌های ویژه این شهرستان است. 

ولدی با بیان اینکه تئاتر تجلی گاه اندیشه و ارزش‌های هنری است، اظهارداشت؛ تئاتر آیینه تمام نمای دغدغه ها، آرمان‌ها و آرزوهای مردمی است که هنر را برای تعالی جامعه می‌خواهند. 

وی در ادامه سخنانش ضمن تشکر از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد در این زمینه گفت: امیدواریم این رویداد گامی برای تعالی و توسعه فرهنگ و هنر لرستان و بروجرد عزیز باشد.

