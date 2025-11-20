قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال صعود است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۸ میلیون و ۱۰۰هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۱ هزار تومان در بازار در حال معامله میباشد.