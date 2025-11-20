مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان:
لرستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب نمایشهای آیینی کشور را دارد / تأکید بر تقویت اقتصاد تئاتر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ، تئاتر را تجلی تفکر، تخیل و گفتوگوی اجتماعی معرفی کرد و بر ضرورت ایجاد زیرساختهای پایدار، بهرهبرداری از ظرفیتهای آیینی لرستان و تقویت اقتصاد تئاتر تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، اعظم روانشاد روز پنجشنبه بیست و نهم آبان ماه در آیین اختتامیه سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن خیرمقدم به مقام عالی وزارت، حضور ایشان را نشانه توجه جدی دولت به هنرهای نمایشی و مایه دلگرمی جامعه فرهنگ و هنر استان دانست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانواده بزرگ تئاتر لرستان، جشنواره تئاتر را فراتر از یک گردهمایی هنری معرفی کرد و آن را تجلی تفکر، تخیل و گفتوگوی اجتماعی خواند.
وی تأکید کرد: تئاتر هنرِ دیدن دیگری است؛ هنری که ما را دعوت میکند با هم فکر کنیم، بغض کنیم، بخندیم و از یکدیگر بیاموزیم. در دنیای پرشتاب امروز، تئاتر فرصتی برای بازشناسی انسان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به تلاش هنرمندان استان در سالهای اخیر گفت: این هنرمندان با کمترین امکانات، بیشترین کیفیت را آفریدهاند و نشان دادهاند که تئاتر بهواسطه روح هنرمند؛ نه صرفاً به خاطر صحنه و تجهیزات زنده میماند. اما حضور سیاستگذاران ملی همچون وزیر محترم میتواند این روح را به جریان پایدار تبدیل کند.
وی در ادامه سه محور اصلی برای توسعه تئاتر استان همچون ایجاد زیرساختهای پایدار شامل سالنهای استاندارد، پشتیبانی تولید و شبکهسازی گروهها برای تبدیل تئاتر به جریان مستمر فرهنگی، بهرهبرداری از ظرفیتهای نمایشی لرستان در حوزه آیینها، موسیقی و روایتهای حماسی بهعنوان فرصتی برای تبدیل استان به قطب ملی نمایشهای آیینی، تقویت اقتصاد تئاتر با حمایت از جوانان خلاق بهعنوان کارآفرینان فرهنگی و ایجاد اشتغال هنری و امید اجتماعی را مطرح کرد.
روانشاد با تقدیر از هنرمندان استان گفت: شما با عشق و صبر چراغ صحنه را روشن نگه داشتهاید، بهویژه در روزگاری که کار فرهنگی نیازمند جسارت، امید و استقامت است.
وی حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره را یک «اتفاق فرهنگی» دانست و افزود: از ایشان صمیمانه میخواهیم که صدای جامعه پرشور هنری لرستان را بشنوند. یقین بدانید ما نیز در استان با تمام توان مسیر رشد تئاتر را ادامه خواهیم داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ابراز امیدواری کرد که این جشنواره نه پایان یک رویداد، بلکه آغاز فصل تازهای از شکوفایی هنرهای نمایشی در استان باشد و از حضور همه مسئولان، هنرمندان و بهویژه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی صمیمانه قدردانی کرد.