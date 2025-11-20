به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی صبح امروز در نشست رییس‌ جمهور با فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان قزوین که در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، سفر استانی دولت را فرصتی تاریخی برای پیشبرد طرح‌های مهم و معطل‌ مانده استان دانست.

وی با اشاره به اهمیت طرح‌های زیرساختی در حوزه آب، اظهار کرد: انتقال آب سد طالقان که سه دهه در انتظار اجرا بود، امروز با همت دولت، استاندار و مشارکت اداره کل اوقاف در آستانه تکمیل فازهای جدید قرار دارد که با توجه به پیامدهای زیست‌محیطی و دغدغه 80 هزار بهره‌بردار کشاورز درباره وضعیت دشت قزوین به اهتمام ویژه‌ای نیاز داریم.

نماینده قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، حوزه سلامت را مساله فوری و حیاتی استان دانست و به پنج طرح بیمارستانی بزرگ استان شامل توسعه بیمارستان شهید رجایی، بیمارستان آبیک، تکمیل بیمارستان شفای تاکستان، احداث بیمارستان روان‌پزشکی و پروژه بیمارستان حضرت زهرا(س) اشاره کرد.

محمدبیگی ادامه داد: برای جبران کمبود یک هزار و 200 تخت بیمارستانی، نیازمند تخصیص ردیف بودجه و توجه اولویت‌دار رییس‌ جمهور هستیم، زیرا بخش خصوصی در این بخش پاسخگوی نیازهای اساسی نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، تقویت زیرساخت‌های مواصلاتی و توسعه کریدورهای ملی را از مطالبات جدی مردم استان عنوان کرد و بر احیا و تکمیل پروژه‌هایی چون قطار قزوین - رشت - آستارا و قزوین - بویین‌ زهرا - قم، ایجاد فرودگاه، بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی تاکید کرد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز همچنین بر ضرورت تکمیل تقسیمات کشوری در حوزه‌هایی مانند محمدیه، مهرگان، الموت تاکید کرد و آن را شرط لازم برای برنامه‌ریزی دقیق بودجه‌ای دانست.

محمدبیگی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع عدالت منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی اختصاص داد و یادآور شد: نزدیک به یک هزار روستای استان، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، با کمبودهای جدی روبرو هستند و برخی از آن‌ها از نظر زیرساختی از مناطق محروم کشور هم عقب‌ترند.

وی در پایان، ضمن اشاره به تقدیم 17 شهید استان در جنگ 12 روزه اخیر، از رییس‌ جمهور خواست به وضعیت معیشتی مردم، خانواده‌های شهدا و نیروهای مسلح توجه ویژه داشته باشد.

