هزینه انتقال آب از خلیج فارس منطقی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود پزشکیان صبح امروز در سیزدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی به استان قزوین در نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی این استان گفت: اگر مشکل داریم برای این است که آن چیزی را که مدعی هستیم در عمل نتوانستیم نشان دهیم.

وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات کشور همه تلاش خود را انجام می دهیم، گفت: بدون همکاری و همراهی مردم موفقیت و دستیابی به هدف امکان پذیر نیست، اگر به سرمایه اجتماعی و مشارکت و همراهی مردم در عمل باور و اعتقاد داشته باشیم، می توانیم مشکلات را حل کنیم.

پزشکیان افزود: هر کسی که می تواند کاری برای این کشور انجام دهد باید به عرصه بیاید و کمک کند که مشکلات را حل کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: در برابر هر دانشی ممکن است صاحب آن دانش ظاهر یا اعتقادی متفاوت داشته باشد. اما حقیقت و عدالت، آن چیزی نیست که من می‌گویم یا بر اساس ظاهر مذهبی یا قالبی که برای خودم ساخته‌ام تشخیص می‌دهم؛ حقیقت همان است که خدا می‌خواهد، نه آنچه من تصور می‌کنم.

پزشکیان با بیان اینکه معیار درستی، شواهد علمی مستند و اثرگذار است، افزود: فرقی نمی‌کند چه کسی آن را ارائه کرده باشد؛ حق با کسی است که شواهد معتبر دارد. فهم دانش و تحلیل علمی هم کار پیچیده‌ای نیست؛ ابزار فهم و شناخت وجود دارد و می‌شود با دلایل روشن تشخیص داد که کدام مسیر درست‌تر است. پس نباید دعوا کنیم، باید در برابر حقیقت سر فرود آوریم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران آب در کشور و مشکلات ناشی از آن از جمله فرونشست زمین در استان های مختلف کشور، گفت: تخریب محیط زیست یکی از موضوعات مهم است که همه مدیران کشور، دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصان باید برای جلوگیری از آن برنامه ریزی و تلاش کنند، زیرا اگر این مسائل را جدی نگیریم، آینده بسیار خطرناکی پیش روی ما خواهد بود.

پزشکیان با بیان اینکه اگر تعادل در طبیعت را به‌هم بزنیم و درست مدیریت نکنیم، آینده‌ای تیره برای کشور و مردم رقم خواهد خورد، افزود: حفظ محیط زیست شوخی‌بردار نیست؛ بی‌توجهی به آن یعنی امضای نابودی خودمان. شاید امروز لذت یا منفعتی داشته باشد، اما حتماً فردایی تلخ برای خودمان و نسل‌های بعد خواهد ساخت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه بدون برنامه و بدون توجه به میزان منابع و مصرف مشکلات زیادی برای استان های مختلف و کل کشور ایجاد کرده است، امروز دعوا بر سر آب و انتقال آن از نقطه ای به نقطه دیگر است باید بنشینیم، مسئله را دقیق بررسی کنیم و راه‌حل مناسب را برای این بحران پیدا کنیم.

پزشکیان ادامه داد: زمانی که گفتیم باید پایتخت را منتقل کنیم، که البته حتی بودجه کافی برای آن نداشتیم؛ اگر داشتیم شاید انجام می‌شد، اما همان زمان هم می‌گفتند این حرف‌ها شدنی نیست. اما واقعیت این است که دیگر انتخابی نداریم؛ اجبار است. نمی‌توانیم بیش از این جمعیت و ساخت‌وساز را در این منطقه بارگذاری کنیم. می‌توانیم توسعه بدهیم، اما نمی‌توانیم مشکل آب آن را حل کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز انتقال هر متر مکعب آب از خلیج فارس حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد، گفت: آیا منطقی است برای یک مترمکعب آب چنین هزینه‌ای بپردازیم؟ کدام منطق این را تأیید می‌کند؟ پس باید یک‌بار برای همیشه یک نقشه جدید، علمی و جامع برای آینده کشور طراحی کنیم. باید بدانیم که اگر تناسب میان منابع و مصارف را بر هم بزنیم، یعنی خودمان فاجعه ایجاد کرده‌ایم.

پزشکیان گام نخست در حکمرانی درست را ایجاد تناسب و تعادل، شفافیت و عدالت عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم مسائلی از قبیل محله‌محوری و مسجدمحوری را پیگیری کنیم، به گونه‌ای که همه افراد در سرنوشت و رفتار خود مداخله و مشارکت کنند. هر محله می‌تواند برای خود یک ساختار فکری هماهنگ ایجاد کند که به سرنوشت، رفتار، اخلاق و سکنات آن تعلق دارد.

رئیس جمهور همچنین آموزش کودکان را از جمله اولویت‌هایی اصلی مورد توجه دولت اعلام کرد و افزود: بیشترین جلسات ما در مدارس برگزار می‌شود تا روند ساخت و سازها را بررسی کنیم و ببینیم چه اقداماتی انجام شده است. پس از آن، به تجهیز فضاهای آموزشی و روش‌های آموزشی و تربیتی کودکان می‌پردازیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه اگر در خیابان رفتارهایی را مشاهده می‌کنیم که مورد پسند ما نیست، باید بدانیم که این رفتارها ناشی از تربیتی است که در مدارس، کودکستان‌ها و دانشگاه‌ها شکل گرفته است، گفت: تربیت و آموزش درست باید از همان مدرسه و کودکستان آغاز شود. وقتی آموزش درست را نادیده گرفته ایم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با مداخله در خیابان، مشکلات را حل کنیم.

رئیس جمهور ریشه‌یابی و طراحی صحیح تربیت را کلید حل مسائل دانست و تاکید کرد: اگر بتوانیم ریشه‌ها را به درستی آبیاری کنیم، درختی که رشد می‌کند، میوه‌هایی ماندگار و ثابت خواهد داشت.اگر مسجدی که در آن باورها وجود دارد، به درد مردم بخورد و با اخلاق و همدلی همراه باشد، می‌تواند پایگاه و پناهگاه بسیاری از افرادی باشد که در حال حاضر در شرایط دشواری قرار دارند.

