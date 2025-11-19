خبرگزاری کار ایران
از سوی دادستان خمام:

دستور توقف فوری ساخت‌وسازهای شهرداری چوکام صادر شد

دادستان خمام گفت: درصورتی‌که احراز شود شهرداری چوکام برخلاف مقررات اقدام به ساخت‌وساز نموده، قطعاً مطابق قانون با تخلفات برخورد خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا از خمام، دادستان عمومی و انقلاب خمام با اشاره به گزارش‌های واصله درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز منتسب به شهرداری چوکام، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده به دادستانی درخصوص احداث بنا در حرایم راه و خطوط برق، به‌موجب دستور اینجانب و تا زمان بررسی کامل مدارک و استعلامات، هرگونه ساخت‌وساز از سوی شهرداری چوکام باید متوقف گردد.

هادی نیرومند افزود: درصورتی‌که احراز شود شهرداری چوکام برخلاف مقررات اقدام به ساخت‌وساز نموده، قطعاً مطابق قانون با تخلفات برخورد خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

گفتنی است، در روزهای اخیر ساخت‌وسازهای تجاری از سوی شهرداری چوکام در مجاورت مدرسه شهید بصارتی و همچنین محدوده قبرستان قدیمی درحال اجرا بوده، که بر اساس استعلام‌ها و اخطاریه‌های صادرشده، حریم راه و حریم خطوط برق فشار متوسط و ضعیف در این پروژه‌ها رعایت نشده‌اند.

 

