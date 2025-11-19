جانشین فرمانده سپاه فجر استان خبرداد؛
هفته بسیج در فارس با ۹۵۰۰ برنامه و افتتاح ۲۰۰ پروژه عمرانی
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس گفت: بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ برنامه در هفته بسیج در سراسر استان فارس برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سردار هاشم جمالی امروز ۲۸ آبان در نشست خبری با خبرنگاران شعار امسال هفته بسیج را «بسیج، مردم، اقتدار ملی» عنوان کرد و افزود: نخستین اقدام این هفته، تجدید میثاق با ولیفقیه است که در قالب دیدار با نمایندگان معظمله در استانها و حضور یکپارچه در نماز جمعه انجام میشود.
جمالی با اشاره به نقش مردمی و تمدنی بسیج اظهار کرد: پنجم آذر یادآور رشادت انسانهای بزرگی است که امام راحل آنان را لشکر مخلص خدا خواند. به گفته وی، امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را بهعنوان بزرگترین انقلاب مردمی بنیان گذاشتند و بسیج را برای پاسداری از آن تاسیس کردند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای عامالمنفعه، خدمات اجتماعی و اقدامات جهادی بخشی از هویت بسیج است، افزود: از دهه دوم انقلاب شاهد نشر تفکر بسیجی در سراسر جهان بودهایم. او تأکید کرد که چفیه که زمانی نماد یک بسیجی در ایران بود، امروز به نماد آزادیخواهی در دنیا تبدیل شده است.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در تشریح برنامههای هفته بسیج در فارس گفت: برگزاری مسابقات کتابهای تقریظشده مقام معظم رهبری با عنوان «خط امین»، فضاسازی شهری با محوریت بسیج و ایام فاطمیه، اکران فیلمهای انقلابی در مساجد، اجرای تئاتر و سرود پاتوقی، برگزاری بازارچههای عفاف و حجاب، و سرکشی به خانوادههای شهدا ذیل طرح یادگاران نور از جمله برنامههاست.
وی افزود: همایش اقتدار بسیج در روز پنجم آذر، تحلیل مادران بسیجیپرور، مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، برگزاری یادوارههای شهدا و شب خاطره نیز در سراسر استان برنامهریزی شده است. همچنین بسیج در این هفته بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی را با محوریت خدمترسانی در مناطق کمتر برخوردار افتتاح میکند.
سردار جمالی با اشاره به اجرای رزمایش جهادگران فاطمی گفت: اعزام گروههای جهادی برای خدمترسانی در نقاط کمبرخوردار، از مهمترین اقدامات بسیج در این هفته است. او همچنین به تشییع ۱۶ شهید گمنام دفاع مقدس در سوم آذرماه اشاره کرد و گفت: این مراسم از میدان شهدا تا حرم مطهر احمدبنموسی(ع) برگزار میشود.
وی درباره فعالیتهای سپاه و بسیج در فضای مجازی نیز اظهار داشت: مخاطبان اصلی جنگ نرم نوجوانان و آیندهسازان کشور هستند و راه مقابله با این جنگ، تبیینگری است. بر همین اساس برنامههای تبیینی در مدارس استان اجرا میشود.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس همچنین از تأمین جهیزیه، حضور تیمهای پزشکی در مناطق محروم و برگزاری میزهای خدمت در مساجد خبر داد و این اقدامات را بخشی از برنامههای هفته بسیج اعلام کرد.
در پایان این نشست، سرهنگ رنجبر معاون فرهنگی سپاه فجر فارس نیز با اشاره به آغاز پویش «خط امین» گفت: در تلاش هستیم تعداد برنامهها را کاهش و کیفیت و محتوای آنها را تقویت کنیم. وی افزود: یکی از کتابهای این پویش با نام «خانم ماه» از استان فارس انتخاب شده است.