سرپرست معاونت گردشگری استان خبرداد؛
آزمون جامع دورههای کوتاهمدت گردشگری در فارس برگزار می شود
سرپرست معاونت گردشگری استان فارس از برگزاری آزمون جامع دورههای کوتاه مدت گردشگری در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی زاهدیاننژاد گفت: این آزمون روز جمعه ۳۰ آبانماه در شیراز برگزار میشود و ۴۰۰ نفر از فراگیران دوره های کوتاه مدت گردشگری در آن شرکت می کنند.
سرپرست معاونت گردشگری استان فارس با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص در توسعه گردشگری، اظهار کرد: موسسات آموزش گردشگری تحت پوشش این اداره کل، مجری برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری است و در آزمون امسال فراگیران دوره های راهنمایان فرهنگی، راهنمایان بوم گردشگری، راهنمایان زمین گردشگری، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، کارشناس ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری حضور خواهند داشت.
وی با تشریح ترکیب شرکتکنندگان افزود:ازمجموع فراگیران، ۲۳۵ نفر در دورههای راهنمای فرهنگی، بومگردی و زمینگردشگری، ۶۰ نفر در دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، ۱۰۰ نفر در دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و ۵ نفر نیز در دورههای کارشناس و مدیر فنی طرح در آزمون شرکت میکنند. زاهدیاننژاد تأکید کرد که برگزاری این آزمونها نقش مهمی در ارزیابی سطح دانش و مهارت فراگیران و آمادهسازی آنها برای ورود حرفهای به صنعت گردشگری دارد.
زاهدیان نژاد با بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری نیازمند نیروهای آموزشدیده و توانمند است گفت: نتایج این آزمون میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات در تأسیسات گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و حوزه راهنمایان تور در استان باشد.
آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری روز جمعه ۳۰ آبانماه به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار می شود و امسال استانهای تهران، خراسان رضوی و فارس بیشترین تعداد شرکتکننده در این آزمون را به خود اختصاص دادهاند.