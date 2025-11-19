خبرگزاری کار ایران
آغاز برنامه ساماندهی و پاکسازی میدان میوه و تره‌بار کرج با حضور مدیران شهری

در پی افزایش حجم پسماند، تراکم ترافیک و مشکلات مرتبط با سد معبر در میدان میوه و تره‌بار کرج، مدیران شهری طی نشستی مشترک بر اجرای برنامه‌ای فوری و جامع برای ساماندهی و نظافت این مجموعه تأکید کردند.

به گزارش ایلنا از البرز، جلسه هماهنگی با حضور معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرج، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با هدف بررسی وضعیت موجود و تدوین برنامه اجرایی برگزار شد.

در این نشست، حسین دقیقیان معاون محیط زیست و خدمات شهری، با اشاره به نقش حیاتی میدان میوه و تره‌بار کرج در تأمین مایحتاج عمومی، وضعیت فعلی آن را از نظر تجمع زباله، ترافیک سنگین و سد معبر «نامطلوب» ارزیابی کرد و گفت: اجرای یک طرح فوری و جامع برای ساماندهی این مرکز ضروری است.

سعید صفری مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی نیز با بیان اینکه تردد بالای کامیون‌ها و فعالیت مداوم مراکز باربری، مدیریت پسماند را با چالش روبه‌رو کرده است، افزود: روان‌سازی ترافیک و مدیریت پسماند در این محدوده نیازمند همکاری بین‌بخشی و برنامه‌ریزی جهادی است.

وی همچنین از افزایش نوبت‌های جمع‌آوری زباله و استقرار سطل‌های پدالی جدید در میدان میوه و تره‌بار خبر داد.

صفری در ادامه با اشاره به اجرای طرح ویژه پاکسازی در روزهای آینده، گفت: این عملیات با همکاری معاونت خدمات شهری و سازمان مدیریت پسماند و با بهره‌گیری از نیرو و ماشین‌آلات اجرایی خواهد بود. همچنین نظارت بر عملکرد پیمانکاران و رعایت مقررات از سوی واحدهای صنفی تشدید می‌شود و متخلفان در زمینه دپوی غیرمجاز یا سوزاندن پسماند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

