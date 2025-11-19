ضرورت کنترل دمای ادارات برای پایداری گاز خانگی در زمستان

به گزارش ایلنا، علیرضا شیخی با بیان اینکه تأمین گاز خانگی «خط قرمز» شرکت گاز است، افزود: در روزهای سرد سال، همکاری دستگاه‌های دولتی و صنایع برای مدیریت مصرف و رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه ضروری است.

شیخی، با تأکید بر ضرورت کنترل مستمر دمای ادارات در فصل سرما گفت: رعایت دمای استاندارد در محیط‌های اداری نقش مهمی در کاهش فشار شبکه و تأمین پایدار گاز برای مشترکان خانگی دارد.

وی با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در کنترل مصرف ادارات، خواستار ادامه این همکاری‌ها و تقویت فرهنگ مصرف بهینه شد و تأکید کرد: این اقدامات زمینه عبور ایمن استان از پیک مصرف زمستان را فراهم می‌کند.

