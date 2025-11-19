مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی تاکید کرد؛
ضرورت کنترل دمای ادارات برای پایداری گاز خانگی در زمستان
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر دمای ادارات در فصل سرما گفت: رعایت دمای استاندارد در دستگاههای دولتی نقش مستقیم در کاهش فشار شبکه و تأمین پایدار گاز برای مشترکان خانگی دارد.
به گزارش ایلنا، علیرضا شیخی با بیان اینکه تأمین گاز خانگی «خط قرمز» شرکت گاز است، افزود: در روزهای سرد سال، همکاری دستگاههای دولتی و صنایع برای مدیریت مصرف و رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه ضروری است.
شیخی، با تأکید بر ضرورت کنترل مستمر دمای ادارات در فصل سرما گفت: رعایت دمای استاندارد در محیطهای اداری نقش مهمی در کاهش فشار شبکه و تأمین پایدار گاز برای مشترکان خانگی دارد.
وی با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در کنترل مصرف ادارات، خواستار ادامه این همکاریها و تقویت فرهنگ مصرف بهینه شد و تأکید کرد: این اقدامات زمینه عبور ایمن استان از پیک مصرف زمستان را فراهم میکند.