9 کشته در پی تصادف خودروی حامل اتباع خارجی در مسیر سراوان - خاش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سرهنگ مهدی خمر روز سه‌شنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه ساعاتی پیش و پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر وقوع یک تصادف فوتی در مسیر سراوان - خاش رخ داد و بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: خودروی پژو ۴۰۵ که از سراوان به سمت خاش در حال حرکت بود و سرنشینان آن را اتباع غیرمجاز تشکیل می‌دادند، به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه کامیون کشنده برخورد کرد که در نتیجه، ۹ نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باختند.

به گفته رئیس پلیس راه شمال سیستان وبلوچستان، هفت مجروح این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خاش منتقل شدند.

وی با بیان اینکه علت وقوع حادثه، تجاوز به چپ خودروی سواری اعلام شده است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، از بروز حوادث تلخ و ناگوار جاده‌ای جلوگیری کنند.

انتهای پیام/