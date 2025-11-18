خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

9 کشته در پی تصادف خودروی حامل اتباع خارجی در مسیر سراوان - خاش

9 کشته در پی تصادف خودروی حامل اتباع خارجی در مسیر سراوان - خاش
کد خبر : 1716044
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ حامل اتباع غیرمجاز با یک کامیون کشنده در مسیر سراوان - خاش، ۹ کشته و هفت مجروح بر جا گذاشت.

به گزارش ایلنا    به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سرهنگ مهدی خمر روز سه‌شنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه ساعاتی پیش و پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر وقوع یک تصادف فوتی در مسیر سراوان - خاش رخ داد و بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: خودروی پژو ۴۰۵ که از سراوان به سمت خاش در حال حرکت بود و سرنشینان آن را اتباع غیرمجاز تشکیل می‌دادند، به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه کامیون کشنده برخورد کرد که در نتیجه، ۹ نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باختند.

به گفته رئیس پلیس راه شمال سیستان وبلوچستان، هفت مجروح این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خاش منتقل شدند.

وی با بیان اینکه علت وقوع حادثه، تجاوز به چپ خودروی سواری اعلام شده است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، از بروز حوادث تلخ و ناگوار جاده‌ای جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب