با حضور مدیر کل آموزش پرورش آذربایجان غربی؛
مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمهزهرا(س) در تکاب افتتاح شد
مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمهزهرا(س) در شهرستان تکاب با مشارکت بنیاد علوی و با حضور مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمهزهرا(سلاماللهعلیها) امروز با حضور علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی، حجتالاسلام والمسلمین محمد میرزایی نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس، حجتالاسلام کوهی امام جمعه تکاب و جمعی از مسئولان، خیرین و فرهنگیان افتتاح شد.
علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی در این آیین با قدردانی از نقش بنیاد علوی در توسعه زیرساختها گفت: تحقق عدالت آموزشی یکی از اولویتهای دولت است و ارتقای کیفیت زمانی ممکن میشود که امکانات و فضاهای آموزشی بهطور عادلانه در همه مناطق فراهم باشد.
وی با اشاره به وضعیت ساختوسازهای آموزشی در استان افزود: آذربایجانغربی همچنان با کمبود پنجهزار کلاس درس مواجه است؛ با این حال یک هزار و ۵۹۶ کلاس درس در قالب ۲۷۸ پروژه در حال اجراست که تا دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
صمیمی همچنین از برچیده شدن تمام مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانشآموز خبر داد و گفت: ۱۷ مدرسه سنگی نیز تا پایان اسفندماه جمعآوری میشود.
وی با تأکید بر اهمیت عدالت در کیفیت آموزشی اظهار داشت: عدالت تنها در ساختمان و تجهیزات خلاصه نمیشود و آموزشوپرورش برای ارتقای مهارت حرفهای معلمان، بهروزرسانی روشهای تدریس و بهبود محتوای آموزشی برنامهریزی کرده است.
مدیرکل آموزشوپرورش موضوع «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) را از اولویتهای پرورشی استان عنوان کرد و افزود: استقرار «میز نماد» در مدارس با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت عاطفی از دانشآموزان دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، مسئله هویت، عفاف و حجاب دانشآموزان را مورد توجه قرار داد و گفت: با تبیین آگاهانه و تربیت دینی صحیح میتوان نسل جوان را در برابر آسیبهای فرهنگی مصون کرد.
گفتنی است؛ مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمهزهرا(س) تکاب با زیربنای استاندارد و تجهیزات کامل آموزشی احداث شده و ظرفیت تحصیل دهها دانشآموز را فراهم میکند.