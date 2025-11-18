خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور مدیر کل آموزش پرورش آذربایجان غربی؛

مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه‌زهرا(س) در تکاب افتتاح شد

مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه‌زهرا(س) در تکاب افتتاح شد
کد خبر : 1716023
لینک کوتاه کپی شد.

مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه‌زهرا(س) در شهرستان تکاب با مشارکت بنیاد علوی و با حضور مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه‌زهرا(سلام‌الله‌علیها) امروز با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرزایی نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس، حجت‌الاسلام کوهی امام جمعه تکاب و جمعی از مسئولان، خیرین و فرهنگیان افتتاح شد.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی در این آیین با قدردانی از نقش بنیاد علوی در توسعه زیرساخت‌ها گفت: تحقق عدالت آموزشی یکی از اولویت‌های دولت است و ارتقای کیفیت زمانی ممکن می‌شود که امکانات و فضاهای آموزشی به‌طور عادلانه در همه مناطق فراهم باشد.

وی با اشاره به وضعیت ساخت‌وسازهای آموزشی در استان افزود: آذربایجان‌غربی همچنان با کمبود پنج‌هزار کلاس درس مواجه است؛ با این حال یک هزار و ۵۹۶  کلاس درس در قالب ۲۷۸ پروژه در حال اجراست که تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

صمیمی همچنین از برچیده شدن تمام مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز خبر داد و گفت: ۱۷ مدرسه سنگی نیز تا پایان اسفندماه جمع‌آوری می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت عدالت در کیفیت آموزشی اظهار داشت: عدالت تنها در ساختمان و تجهیزات خلاصه نمی‌شود و آموزش‌وپرورش برای ارتقای مهارت حرفه‌ای معلمان، به‌روزرسانی روش‌های تدریس و بهبود محتوای آموزشی برنامه‌ریزی کرده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش موضوع «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) را از اولویت‌های پرورشی استان عنوان کرد و افزود: استقرار «میز نماد» در مدارس با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت عاطفی از دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، مسئله هویت، عفاف و حجاب دانش‌آموزان را مورد توجه قرار داد و گفت: با تبیین آگاهانه و تربیت دینی صحیح می‌توان نسل جوان را در برابر آسیب‌های فرهنگی مصون کرد.

گفتنی است؛ مدرسه ۹ کلاسه حضرت فاطمه‌زهرا(س) تکاب با زیربنای استاندارد و تجهیزات کامل آموزشی احداث شده و ظرفیت تحصیل ده‌ها دانش‌آموز را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب