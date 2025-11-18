شناسایی مرکز غیرمجاز جراحی زیبایی در شیراز؛ ۲ نفر بازداشت شدند
یک مرکز غیرمجاز در زمینه جراحیهای زیبایی در شیراز با تلاش کارشناسان اداره نظارت بر درمان، کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی شناسایی و دو نفر از این متخلفان بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این مرکز در مکانی خارج از چارچوبهای قانونی اقدام به انجام جراحیهایی از قبیل لیپوساکشن و جراحیهای زیبایی میکردند.
امین نیاکان، ضمن قدردانی از همکاری مؤثر مجموعه انتظامی، قضایی و کارشناسان حوزه درمان دانشگاه در این اقدام هماهنگ، تأکید کرد: برخورد قاطع با مداخلههای غیرمجاز پزشکی، یکی از اولویتهای اصلی دانشگاه است و هیچگونه تخلف در عرصه سلامت و تهدید جان مردم بدون پاسخ نخواهد ماند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه افزود: مکان فعالیت این مرکز غیرمجاز نیز طی هماهنگیهای انجامشده به طور کامل تعطیل شد.