معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اشاره به نقش شریانی بزرگراه قره‌پیری در اتصال بین دو شهر شیراز و صدرا از پیشرفت ۵۷ درصدی این بزرگراه خبر داد.

به گزارش ایلنا، شهرام ملکی امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان به همراه هیئت همراه، از پروژه بزرگراه  قره‌پیری، اصلی‌ترین کریدور حمل و نقل بین شهر جدید صدرا و شیراز بازدید کرد. این بازدید با هدف ارزیابی پیشرفت و تسریع در اجرای این پروژه کلیدی که نقش حیاتی در کاهش زمان سفر و ارتقای پدافند غیرعامل دارد، انجام شد.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به جزئیات فنی پروژه بیان کرد:  پروژه بزرگراه قره‌پیری با طول ۱۰.۵ کیلومتر، در حال حاضر ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، شش کیلومتر از این مسیر آماده اجرای عملیات آسفالت است.

ملکی افزود: یکی از بخش‌های مهم مورد بحث، مشارکت شهرداری شیراز برای تکمیل این مسیر بود. حدود ۳.۴ کیلومتر از ورودی سمت شیراز نیازمند انجام عملیات تملک توسط شهرداری است. با پیگیری‌های به عمل آمده، مقرر شد این روند تسهیل شده و عملیات اجرایی شامل خاکبرداری، خاکریزی و کارهای فنی لازم، براساس قراردادهای جدید با سرعت بیشتری دنبال شود. همچنین، تأمین مالی پروژه هم از طریق روش‌های نقدی و هم تهاتر در دستور کار قرار دارد تا شاهد اجرای قوی‌تر در ادامه مسیر باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تکمیل این پروژه منوط به بهره‌برداری از دو تقاطع مهم در دو سوی آن است. مقرر شد انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی دو تقاطع  از سمت شیراز و صدرا در اولویت قرار گیرد تا این کریدور ارتباطی به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه پروژه بزرگراه  ارتباطی قره‌پیری از اولویت‌های اصلی حوزه حمل و نقل منطقه است، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص منابع مالی و هماهنگی‌های انجام‌شده با شهرداری شیراز، شاهد شتاب بیشتر در اجرای این مسیر حیاتی باشیم، البته همکاران ما در شرکت عمران صدرا تمام تلاش خود را برای پیشبرد این پروژه به کار بسته‌اند.

ملکی با تصریح اینکه با بهره‌برداری از این مسیر، شهروندان صدرا شاهد کاهش محسوس زمان تردد به شیراز و افزایش کیفیت سفر خواهند بود، افزود: این پروژه نه تنها ترافیک محورهای موجود را کاهش می‌دهد، بلکه به عنوان شریانی مهم، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا خواهد کرد.

پیش‌بینی واگذاری ۱۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن صدرا تا خرداد ١٤٠۵

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن اکباتان شهر صدرا از پیش‌بینی واگذاری یک هزار واحد آن تا خرداد سال آینده به متقاضیان خبر داد.

شهرام ملکی با اشاره به رفع چالش‌های تأمین منابع مالی، اعلام کرد: اکنون ۱۷‌هزار و ۳۰۰ واحد در صدرا پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند. فرآیند عقد قراردادهای مشارکت مدنی برای نزدیک به ۱۴‌هزار و ۳۰۰ واحد به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا ۴۵ روز آینده، این فرآیند برای تمامی واحدهای شهر صدرا تکمیل شود.

وی با اشاره به پروژه اکباتان به عنوان یک پروژه ۳۱۵۲ واحدی در شهر صدرا، تصریح کرد: طی گزارش‌های ماهانه، مشاهده کردیم که این پروژه موانع پیشرفت قبلی را پشت سر گذاشته و اکنون با تعامل مثبت شرکت عمران صدرا، بانک عامل و بنیاد مسکن، جهش چشمگیری در اجرا داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات پیشرفت‌های پروژه اکباتان را برشمرد و گفت: اجرای فونداسیون‌ها ۱۰۰ درصد، اسکلت و سقف ۹۲ درصد و سفت‌کاری ۴۲ درصد به اتمام رسیده است. پیش‌بینی می‌کنیم تا خردادماه سال آینده، ۱۰۰۰ واحد از این پروژه آماده واگذاری به متقاضیان خواهد بود.

ملکی در پایان بر اولویت‌بندی خدمات پیرامونی تأکید کرد و افزود: محوطه‌سازی، آماده‌سازی، خدمات درون‌محله‌ای و عملیات روبنایی با اولویت تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز، در دستور کار قرار دارد.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در  مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این بازدید بر لزوم ارتقای سرانه‌های عمومی شهر صدرا با توجه به رشد سریع جمعیت تأکید کرد و پیگیری برای ایجاد بخشداری و انعقاد تفاهمنامه‌های ملی با دستگاه‌های خدمت‌رسان را برای تسریع در امور عمرانی ضروری دانست.

انتهای پیام/
