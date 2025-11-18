ماجرای تصاویر منتشر شده از شکار در لارستان چه بود؟

به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس درباره تصاویر منتشر شده گفت: فیلم و تصاویر منتشرشده مربوط به تنها پروانه شکار صادرشده برای شهرستان لارستان در سال ۱۴۰۲ است؛ پروانه‌ای که پس از سال‌ها و براساس دستورالعمل مصوب سازمان صادر شد. این پروانه طی فرایند قرعه‌کشی و با حضور شکارچیان متقاضی دریافت پروانه و نماینده سازمان مرکزی صادر شد و در نهایت قرعه به نام آقای اسماعیل جعفری درآمد.

لیلا تاج گردون افزود: پس از صدور این پروانه، متقاضی یادشده در ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ اقدام به شکار یک رأس پازن وحشی کرده است.

وی ادامه داد: در این مأموریت و بر اساس دستورالعمل قانونی، دو تن از مأموران اداره شهرستان حضور داشتند که وظیفه ماموران، محیطبانان آنان تنها کنترل فرایند و ثبت مستندات بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین توضیح داد: انتشار بدون توضیح این تصاویر سبب شکل‌گیری سوءبرداشت در افکار عمومی شده است.

وی افزود: رئیس اداره شهرستان لارستان در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ گزارش بیومتری، تصاویر و فیلم مربوطه را تکمیل و به اداره کل ارسال و متعاقبا این گزارش به سازمان مرکزی ارسال شد. بنابراین روند اجرای این شکار از ابتدا تا انتها مطابق ضوابط قانونی طی شده است.

