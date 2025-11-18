محیط زیست فارس توضیح داد؛
ماجرای تصاویر منتشر شده از شکار در لارستان چه بود؟
در پی انتشار تصاویری از یک مورد شکار در شهرستان لارستان در فضای مجازی، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس برای جلوگیری از برداشتهای نادرست و روشن شدن ابعاد ماجرا، توضیحات خود را ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس درباره تصاویر منتشر شده گفت: فیلم و تصاویر منتشرشده مربوط به تنها پروانه شکار صادرشده برای شهرستان لارستان در سال ۱۴۰۲ است؛ پروانهای که پس از سالها و براساس دستورالعمل مصوب سازمان صادر شد. این پروانه طی فرایند قرعهکشی و با حضور شکارچیان متقاضی دریافت پروانه و نماینده سازمان مرکزی صادر شد و در نهایت قرعه به نام آقای اسماعیل جعفری درآمد.
لیلا تاج گردون افزود: پس از صدور این پروانه، متقاضی یادشده در ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ اقدام به شکار یک رأس پازن وحشی کرده است.
وی ادامه داد: در این مأموریت و بر اساس دستورالعمل قانونی، دو تن از مأموران اداره شهرستان حضور داشتند که وظیفه ماموران، محیطبانان آنان تنها کنترل فرایند و ثبت مستندات بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین توضیح داد: انتشار بدون توضیح این تصاویر سبب شکلگیری سوءبرداشت در افکار عمومی شده است.
وی افزود: رئیس اداره شهرستان لارستان در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ گزارش بیومتری، تصاویر و فیلم مربوطه را تکمیل و به اداره کل ارسال و متعاقبا این گزارش به سازمان مرکزی ارسال شد. بنابراین روند اجرای این شکار از ابتدا تا انتها مطابق ضوابط قانونی طی شده است.