خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محیط زیست فارس توضیح داد؛

ماجرای تصاویر منتشر شده از شکار در لارستان چه بود؟

ماجرای تصاویر منتشر شده از شکار در لارستان چه بود؟
کد خبر : 1715926
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انتشار تصاویری از یک مورد شکار در شهرستان لارستان در فضای مجازی، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست و روشن شدن ابعاد ماجرا، توضیحات خود را ارائه کرد.

به گزارش ایلنا،  مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس درباره تصاویر منتشر شده گفت: فیلم و تصاویر منتشرشده مربوط به تنها پروانه شکار صادرشده برای شهرستان لارستان در سال ۱۴۰۲ است؛ پروانه‌ای که پس از سال‌ها و براساس دستورالعمل مصوب سازمان صادر شد. این پروانه طی فرایند قرعه‌کشی و با حضور شکارچیان متقاضی دریافت پروانه و نماینده سازمان مرکزی صادر شد و در نهایت قرعه به نام آقای اسماعیل جعفری درآمد.

لیلا تاج گردون افزود: پس از صدور این پروانه، متقاضی یادشده در ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ اقدام به شکار یک رأس پازن وحشی کرده است.

وی ادامه داد: در این مأموریت و بر اساس دستورالعمل قانونی، دو تن از مأموران اداره شهرستان حضور داشتند که وظیفه ماموران، محیطبانان آنان تنها کنترل فرایند و ثبت مستندات بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین توضیح داد: انتشار بدون توضیح این تصاویر سبب شکل‌گیری سوءبرداشت در افکار عمومی شده است. 

وی افزود: رئیس اداره شهرستان لارستان در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ گزارش بیومتری، تصاویر و فیلم مربوطه را تکمیل و به اداره کل ارسال و متعاقبا این گزارش به سازمان مرکزی ارسال شد. بنابراین روند اجرای این شکار از ابتدا تا انتها مطابق ضوابط قانونی طی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ