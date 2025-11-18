روستای باغ محمدعلی شهرستان فلارد به اینترنت نسل چهارم متصل شد

به گزارش ایلنا، بهنام امانی اظهارداشت:سایت ارتباطی همراه اول در این روستا با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات احداث شده است.

وی با اشاره به تحقق عدالت ارتباطی در این منطقه افزود: با راه‌اندازی این سایت، ۱۲۲ خانوار روستای باغ محمدعلی با جمعیتی بیش از ۴۲۰ نفر از خدمات اینترنت نسل چهارم بهره‌مند شدند.

امانی بیان کرد: این اقدام گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی عادلانه روستاییان به خدمات دیجیتال محسوب می‌شود.

