در شهرستان لردگان:

روستای باغ محمدعلی شهرستان فلارد به اینترنت نسل چهارم متصل شد

روستای باغ محمدعلی شهرستان فلارد به اینترنت نسل چهارم متصل شد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری گفت: روستای باغ محمدعلی در شهرستان فلارد از نعمت اینترنت نسل چهارم بهره‌مند شد.

به گزارش ایلنا، بهنام امانی اظهارداشت:سایت ارتباطی همراه اول در این روستا با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات احداث شده است.

وی با اشاره به تحقق عدالت ارتباطی در این منطقه افزود: با راه‌اندازی این سایت، ۱۲۲ خانوار روستای باغ محمدعلی با جمعیتی بیش از ۴۲۰ نفر از خدمات اینترنت نسل چهارم بهره‌مند شدند.

امانی بیان کرد: این اقدام گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی عادلانه روستاییان به خدمات دیجیتال محسوب می‌شود.

 

