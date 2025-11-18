خبرگزاری کار ایران
عراقچی در جمع خبرنگاران:

اجلاس خزر ابتکار تازه ایران برای تقویت دیپلماسی منطقه‌ای است

کد خبر : 1715880
وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه اجلاس خزر، یک ابتکار تازه در دیپلماسی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: آشنایی مستقیم استانداران پنج کشور حوزه خزر با ظرفیت‌ها و مسائل مشترک می‌تواند مسیر حل چالش‌ها و گسترش همکاری‌های ترانزیتی، انرژی، گردشگری و تجاری را هموار کند.

به گزارش ایلنا از رشت، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ظهر امروز در حاشیه برگزاری اجلاس استانداران استان‌های کشورهای حوزه خزر و در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خیلی خوشحالم که امروز در شهر زیبای رشت این اجلاس برگزار شد. این نشست در راستای گسترش سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران و تقویت روابط با کشورهای همسایه است و الحمدالله روابط ما در مسیر پیشرفت قرار دارد، به‌ویژه در حوزه دریای خزر که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های کشورهای حوزه دریای خزر را یک ابتکار دانست و گفت: ما پیش از این اجلاس‌های سران کشورهای حوزه خزر و اجلاس وزرای خارجه را داشته‌ایم و همچنین نشست‌های وزرای تخصصی هر از چند گاهی برگزار می‌شود، اما این حرکت یک ابتکار جدید است که استانداران همجوار در دریای خزر در کشورهای حاشیه‌ای این دریا ملاقات کنند.

وزیر امور خارجه با قدردانی از استانداری گیلان، فرمانداری رشت و استانداران مازندران و گلستان بیان کرد: استانداران آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه نیز در این اجلاس حضور دارند. به گفته عراقچی، هدف این جلسه آشنا شدن استان‌هایی است که در جوار دریای خزر قرار دارند با ظرفیت‌های یکدیگر، بررسی مشکلات موجود و همفکری برای حل آنها است.

عراقچی با بیان اینکه شناسایی مشکلات زیست‌محیط در حوزه دریای خزر به حل مشکلات کمک می‌کند، گفت: مشکلات زیست‌محیطی، تردد و دیگر مسائل موجود، همزمان با ظرفیت‌های قابل توجه برای مسیرهای ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی، گردشگری و تجاری مطرح می‌شود، لذا آشنایی استانداران با یکدیگر به استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها کمک خواهد کرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه برگزاری اجلاس استانداران استان‌های کشورهای حوزه دریای خزر در راستای تقویت دستگاه دیپلماسی بوده است، تصریح کرد: این حرکت همچنین در راستای برنامه وزارت امور خارجه برای تقویت دیپلماسی استانی و منطقه‌ای است و استانداران کشورهای حوزه خزر می‌توانند ظرفیت‌های خود را با همتایان ایرانی خود به اشتراک بگذارند.

