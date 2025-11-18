خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول انتظامی خبر داد؛

اجرای طرح آرامش در شهر و جمع آوری معتادان متجاهر در دلفان

اجرای طرح آرامش در شهر و جمع آوری معتادان متجاهر در دلفان
کد خبر : 1715799
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی دلفان از اجرای طرح ارتقاءامنیت اجتماعی و جمع آوری ۱۷ معتاد متجاهر با هدف پیشگیری از سرقت و کاهش جرائم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «بهروز بازوند» امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف پیشگیری از سرقت و کاهش جرائم، شهرستان دلفان اجرا شد. 

وی ادامه داد: در اجرای این طرح پلیس با هماهنگی مقام قضائی با ورود به محل‌های پاتوق افراد معتاد متجاهر و کارتن خواب که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند، تعداد ۱۷ معتاد متجاهر جمع آوری و به مرکز ترک اعتیاد تحویل شدند. 

فرمانده انتظامی دلفان در پایان خاطرنشان کرد: اعتیاد در بسیاری از جرائم و آسیب‌ها از جمله وقوع سرقت و نابسامانی خانواده نقش داشته، لذا لازم است به این نکته توجه کنیم که وجود پاتوق استعمال مواد یا خرده فروشان در محله‌ای که در آن زندگی می‌کنیم تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی به ویژه جوانان عزیز بوده و نباید به آن بی‌تفاوت باشیم و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ