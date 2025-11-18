یک مسئول انتظامی خبر داد؛
اجرای طرح آرامش در شهر و جمع آوری معتادان متجاهر در دلفان
فرمانده انتظامی دلفان از اجرای طرح ارتقاءامنیت اجتماعی و جمع آوری ۱۷ معتاد متجاهر با هدف پیشگیری از سرقت و کاهش جرائم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «بهروز بازوند» امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف پیشگیری از سرقت و کاهش جرائم، شهرستان دلفان اجرا شد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح پلیس با هماهنگی مقام قضائی با ورود به محلهای پاتوق افراد معتاد متجاهر و کارتن خواب که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند، تعداد ۱۷ معتاد متجاهر جمع آوری و به مرکز ترک اعتیاد تحویل شدند.
فرمانده انتظامی دلفان در پایان خاطرنشان کرد: اعتیاد در بسیاری از جرائم و آسیبها از جمله وقوع سرقت و نابسامانی خانواده نقش داشته، لذا لازم است به این نکته توجه کنیم که وجود پاتوق استعمال مواد یا خرده فروشان در محلهای که در آن زندگی میکنیم تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی به ویژه جوانان عزیز بوده و نباید به آن بیتفاوت باشیم و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.