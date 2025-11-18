خبرگزاری کار ایران
رئیس منطقه آستراخان روسیه:

همکاری‌های علمی و فرهنگی در دریای خزر تقویت می‌شود

کد خبر : 1715776
رئیس منطقه آستراخان روسیه از گسترش آموزش، تبادل دانشجو و برگزاری همایش‌های فرهنگی و ورزشی بین کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داد و گفت: همکاری‌های علمی و فرهنگی در دریای خزر تقویت می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، ایگور بابوشکین  پیش از ظهر سه شنبه در اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر به میزبانی گیلان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم، از افزایش همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای خبر داد و گفت: ما در یک منطقه خاص با منابع عظیم زندگی می‌کنیم که ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری‌های مختلف دارد. روابط ما با استان‌های ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در حال گسترش است.

وی با اشاره به رشد مناسبات اقتصادی منطقه، افزود: در سال‌های اخیر، ۷۲ درصد تبادلات اقتصادی منطقه با استان‌های حاشیه دریای خزر افزایش یافته است و در زمینه حمل و نقل کالا با ایران، بیش از ۶۰ میلیون تن، یعنی حدود ۴۰ درصد رشد داشته‌ایم.

بابوشکین با به پروژه‌های حمل و نقل و کشتیرانی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های متعددی در دست اجرا داریم تا ظرفیت کشتیرانی را افزایش دهیم و سرمایه‌گذاری مشترک در بنادر ایران و ترکمنستان تقویت شود. همکاری‌ها تنها از طریق دریا نیست و مسیرهای زمینی نیز توسعه می‌یابند تا ارتباط بین کشورهای حاشیه خزر و سایر مسیرهای منطقه‌ای مانند ترکیه و هند تسهیل شود.

وی همچنین به همکاری‌های کشاورزی و صنعتی با قزاقستان و آذربایجان اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی از قزاقستان صادر شده و همکاری‌های کشتی‌سازی نیز با سفارشات جدید در حال گسترش است. ایران و آذربایجان نیز از خدمات کشتی‌سازی منطقه بهره‌مند خواهند شد.

رئیس منطقه آستراخان روسیه به حوزه آموزش و همکاری‌های انسانی نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۵ هزار دانشجوی کشورهای حاشیه دریای خزر در مراکز آموزشی ما تحصیل می‌کنند و همایش‌ها و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی متعددی برای تحکیم روابط برگزار شده است.

وی در پایان بر اهمیت تقویت روابط استانی و بین‌المللی میان کشورهای حاشیه دریای خزر تأکید کرد و از حمایت‌های مقامات و همکاران خود در ایران تشکر کرد.

انتهای پیام/
