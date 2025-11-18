پایان جشنواره «چکیدهی خرد» در هشتگرد/ رقابت ۶۰ نوجوان البرزی در هفته کتاب
اختتامیه جشنواره فرهنگی «چکیدهی خرد» با حضور دهها نوجوان ۸ تا ۱۸ ساله در فرهنگسرای امام علی(ع) هشتگرد برگزار شد؛ مراسمی که با ارائه ۲۱ اثر منتخب، اجرای برنامههای ادبی و معرفی سه نویسنده نوجوان برتر همراه بود.
به گزارش ایلنا از البرز، اختتامیه جشنواره فرهنگی «چکیدهی خرد» همزمان با سیوسومین هفته کتاب و کتابخوانی جمهوری اسلامی ایران در فرهنگسرای امام علی(ع) شهر هشتگرد برگزار شد. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت خلاقیت نوشتاری و شناسایی استعدادهای نوجوان از ۵ تا ۲۶ آبانماه در استان البرز جریان داشت.
در این دوره، بیش از ۶۰ اثر از شهرهای مختلف استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. طبق اعلام هیأت داوران، در مرحله نخست داوری ۳۵ اثر واجد شرایط به ترتیب از کرج (۱۳ اثر)، محمدشهر (۳ اثر), کمالشهر (۱ اثر)، هشتگرد (۵ اثر)، طالقان (۸ اثر) و نظرآباد (۵ اثر) بررسی شد که در نهایت ۲۱ اثر به مرحله پایانی راه یافت.
در آیین اختتامیه، شرکتکنندگان منتخب آثار خود را برای داوران تشریح کردند و پس از ارزیابی نهایی، برگزیدگان جشنواره به ترتیب، باران میرزایی – رتبه نخست؛ بردیا نجفی میمند – رتبه دوم و آیسان حسنپور – رتبه سوم معرفی شدند.
در کنار رقابت اصلی، برنامههای ادبی و فرهنگی چون سعدیخوانی، حافظخوانی، حماسهسرایی و خوانی کودکان اجرا شد.
در پایان مراسم، جوایز نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی برای نفر اول، ۷۰ میلیون ریالی برای نفر دوم و ۵۰ میلیون ریالی برای نفر سوم اهدا شد. همچنین ۱۸ شرکتکننده مرحله مقدماتی لوح سپاس و هدیه دریافت کردند و برگزیدگان نهایی علاوه بر لوح تقدیر، تندیس جشنواره را نیز به خانه بردند.
جشنواره «چکیدهی خرد» یکی از برنامههای محوری هفته کتاب در البرز است که با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها برگزار میشود و هدف آن پرورش نسلی اندیشهورز، خلاق و علاقهمند به کتابخوانی در استان عنوان شده است.