حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست شورای مدیران قضایی دادگستری استان اصفهان به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی تاکید کرد به صورت مستمر بر رعایت کامل قوانین، نظارت داشته باشند و در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی یاد شده بدون افراط و تفریط اعمال قانون کنند.

وی اظهار داشت: برخورد با ناهنجاری‌ها از مطالبات به‌حق عمومی است که به لحاظ شرع، عرف و قانون پیگیری آن با اولویت امر پیشگیری باید در دستور کار دادگستری و سایر دستگاه‌ها باشد.

رییس کل دادگستری اصفهان، با تاکید بر این که دادگستری جای حضور افرادی با مظاهر ناهنجاری نیست گفت: تمام افرادی که به دادگستری‌های سراسر استان مراجعه می‌کنند ملزم به رعایت شوونات اخلاقی هستند.

وی، به برخی افراد که در قالب گروه‌های سازمان یافته به ویژه در اماکن عمومی اقدام به ترویج بی‌بندوباری در سطح جامعه و فضای مجازی و آسیب به امنیت روانی مردم می‌کنند هشدار داد.

حجت‌الاسلام جعفری تصریح کرد: بی‌شک این گونه اقدامات در راستای تحقق اهداف دشمنان نظام و انقلاب اسلامی و مردم است و دستگاه قضایی وفق قانون با آنان برخورد قاطعانه خواهد کرد و همانگونه که در گذشته گفته شد، ضابطان نیز موظفند که به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی یادآور شد: برخورد با برهم‌زنندگان امنیت و نظم عمومی، تظاهر به قدرت‌نمایی، مزاحمت برای شهروندان و اخلال در نظم عمومی نیز توسط هر کسی صورت گیرد، قاطع‌تر خواهد بود.

