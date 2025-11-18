ایران با میراث غنی خود، ظرفیت تبدیل شدن به محور گردشگری در منطقه خزر را دارد

به گزارش ایلنا از رشت، سید رضا صالحی امیری صبح سه شنبه در مراسم نشست استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر با بیان اینکه ایران دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی شناخته‌شده است، اظهار کرد: از این تعداد، تاکنون ۴۳ هزار اثر ثبت ملی شده و ۲۹ اثر ملموس نیز در فهرست جهانی یونسکو جای گرفته‌اند. علاوه بر این، ۲۸ اثر ناملموس و بیش از ۵۸ اثر به صورت موقت در یونسکو ثبت شده است تا طی سال‌های آینده در چارچوب ضوابط، ثبت رسمی شوند.

وزیر میراث فرهنگی افزود: تاریخ، فرهنگ، مشاهیر، شعر و سنت‌های ما با همسایگان منطقه در هم آمیخته است و این ظرفیت می‌تواند آغازی دوباره برای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد.

صالحی امیری با اشاره به تمدن‌های کهن ایران گفت: تمدن‌های صفوی، ساسانی، اسلامی و هخامنشی، شهر سوخته و هگمتانه، همگی نشان‌دهنده بیش از شش هزار سال قدمت تاریخی و فرهنگی ایران هستند که امروز می‌توانند زمینه همکاری‌های منطقه‌ای را در افق‌های نوین فراهم کنند.

وی تأکید کرد: ایران با میراث غنی خود، ظرفیت تبدیل شدن به محور گردشگری، صنایع دستی و همکاری‌های فرهنگی در منطقه خزر را دارد و این نشست گامی مهم در جهت تحقق این هدف به شمار می‌رود.

