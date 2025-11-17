مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
برداشت بیش از 15 هزار تن سیبزمینی از مزارع قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با فرا رسیدن فصل برداشت سیبزمینی در استان قزوین، عملیات برداشت 15050 تن سیبزمینی از سطح 350 هکتار از مزارع این استان آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: برداشت این میزان محصول در سطح 350 هکتار از اراضی استان آغاز شده و تمامی این مزارع با استفاده از روشهای نوین آبیاری مدیریت و آبیاری شدهاند.
وی افزود: استفاده از سامانههای نوین آبیاری علاوه بر افزایش بهرهوری مصرف آب، به بهبود کیفیت محصول و پایداری تولید در شرایط کمآبی کمک کرده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نقش شهرستان آوج در تولید سیبزمینی استان اظهار کرد: شهرستان آوج به دلیل اقلیم سرد و شرایط آب و هوایی مناسب، نسبت به سایر شهرستانهای استان قزوین استعداد بیشتری برای کشت محصول سیبزمینی دارد و بخش مهمی از تولید این محصول در استان، در این شهرستان انجام میشود.
گفتنی است از جمله ارقام کشتشده سیبزمینی در مزارع استان قزوین میتوان به ابرام، آگریا، جنی، اسپلیت، دوناتا، ساشا و کاملیا اشاره کرد.