مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مطرح کرد؛

رویای نوآورانه برای جوانان فارس در هفته جهانی کارآفرینی

رویای نوآورانه برای جوانان فارس در هفته جهانی کارآفرینی
کد خبر : 1715440
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، از جوانان این استان خواست، کسب‌ و کارهای نوپا و کارآفرینانه را متولد کرده و رویای نوآورانه را محقق کنند.

به گزارش ایلنا، سعید بیاری امروز دوشنبه ۲۶ آبان در نشست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به آغاز هفته جهانی کارآفرینی،امروز را عصر طلایی برای کارآفرینان فارس برشمرد و گفت: در راستای دولت عدالت‌محور، باور داریم که موتور محرک اقتصاد مقاومتی، نه در دل میادین نفت که در کارگاه‌های کوچک و استارت‌آپ‌هایی می‌چرخد که از پشت میزهای دانشگاه‌ها و یا مشاغل خانگی سر برمی‌آورند.

وی با تشریح نقشه راه حمایت از کارآفرینان در استان افزود: ماموریت دستگاه‌های اجرایی تنها ارائه مجوز نیست؛ بلکه همراهی در مسیر پرپیچ‌وخم از ایده تا ثروت است.

بیاری ادامه داد: شبکه‌ای از مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های ضمانت در سطح استان طراحی شده است تا هیچ ایده نابی به خاطر نبود پشتوانه مالی یا دانش فنی، خاکستر نشود، ما برای تبدیل خلاقیت به کالا، از آموزش‌های مهارت‌محور تا معرفی به بازار و تسهیلگرایی اداری، در کنار جوانان هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی مدرن، فناوری اطلاعات و صنایع خلاق، خطاب به جوانان گفت: فارس، تنها مهد تاریخ و تمدن ایران اسلامی نیست؛ بلکه سرزمین فرصت‌های ناب نوآورانه است.

وی در ادامه به بعضی ایده‌های نوآورانه اشاره کرد و افزود: جوانان با روش‌هایی مختلف ازجمله طراحی یک اپلیکیشن می‌توانند مسیر گردشگران را هوشمند کرده و با یک روش نوین در کشاورزی، بر بحران آب غلبه کنند یا با طراحی یک برند، هنر زنان عشایر این خطه را به جهانیان معرفی کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس خطاب به جوانان این استان تاکید کرد: اجازه ندهید ترس از شکست، رویایتان را به تعویق بیندازد، همین امروز اولین قدم را بردارید.

وی با اعلام برنامه‌های ویژه هفته جهانی کارآفرینی در سطح فارس، کلان‌شهر شیراز و سایر شهرستان‌های استان، از برگزاری رویدادهای استارت‌آپی، کارگاه‌های آموزشی و برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری خبر داد و تاکید کرد: از ۲۶ آبان تا ۲ آذر ۱۴۰۴ به عنوان هفته کارآفرینی نام گذاری شده است به این بهانه از جوانان این استان درخواست دارم که مشارکت متعهدانه داشته باشند تا با هم بنیان اقتصادی را بسازیم که در آن، هر جوان این استان آفریننده فرصت‌های شغلی و سردمدار توسعه پایدار فارس و سرزمین‌مان باشد.

