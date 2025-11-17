خبرگزاری کار ایران
پیکر مطهر شهید ماشاءالله استخری بعد از ۴۰ سال شناسایی شد

پیکر مطهر شهید ماشاءالله استخری بعد از ۴۰ سال شناسایی شد
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس با اشاره به شناسایی هویت یکی از شهدای جاویدالاثر دوران دفاع مقدس گفت: شهید ماشاءالله استخری از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌ها انتظار و بی‌خبری خانواده‌، هویت او شناسایی شد.

به گزارش ایلنا، نبی اله زارعی افزود: این شهید والامقام اهل منطقه داراب بود که در سال ۱۳۶۳ برای دفاع از میهن اسلامی به جبهه رفت و در عملیات بدر منطقه جزیره مجنون در تاریخ ۲۱ اسفند همان سال در سن ۲۱ سالگی به فیض شهادت نائل آمد.

وی بیان کرد: پس از سال‌ها بی‌خبری از سرنوشت این شهید، پیکر مطهر وی در سال ۱۳۷۷ به عنوان شهید گمنام در شهر تبریز تشییع و به خاک سپرده شد، تا این‌که پس از گذشت دهه‌ها، آزمایش‌های دقیق ژنتیکی (DNA) و پیگیری‌های انجام‌شده منجر به احراز هویت شهید استخری شد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید فارس خاطرنشان کرد: پیکر این شهید بزرگوار روز سه‌شنبه، سوم آذرماه مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همراه با ۱۶ شهید گمنام از میدان شهدا تا باب‌الرضای حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) تشییع خواهد شد.

 

