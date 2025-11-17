خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به مناسبت هفته کتاب؛

نمایش «کلاغ خنزر پنزری» در قزوین به روی صحنه رفت

نمایش «کلاغ خنزر پنزری» در قزوین به روی صحنه رفت
کد خبر : 1715405
لینک کوتاه کپی شد.

به همت خانه نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین و به مناسبت هفته کتاب نمایش «کلاغ خنزر پنزری» به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، از تاریخ 24 آبان 1404 به مناسبت هفته کتاب، خانه نمایش کانون قزوین کتاب-نمایش «کلاغ خنزر پنزری» را در سالن نمایش مجتمع کانون استان اجرا کرد.

نویسنده و شاعر این  نمایش صحنه‌ای مهدی مردانی است، کارگردان آن هاشم خلیلی است و براساس کتاب کلاغ خنزرپنزری و با موضوع  انتخاب کتاب مناسب و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تهیه شده و به اجرا درآمده است.

مرجان مسگری، سحر نجفی و هاشم خلیلی بازیگران این نمایش هستند و ضبط موسیقی  آن در استودیو سکوت انجام شده است.
این برنامه نمایشی با استقبال خوب مدارس همراه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای این نمایش پس از هماهنگی به خانه تئاتر واقع در شهر قزوین، شهرک کوثر، فلکه دوم، بلوار شهید محلاتی، نبش خیابان سمیه، سالن نمایش مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09034063900 تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ