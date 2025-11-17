نمایش «کلاغ خنزر پنزری» در قزوین به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، از تاریخ 24 آبان 1404 به مناسبت هفته کتاب، خانه نمایش کانون قزوین کتاب-نمایش «کلاغ خنزر پنزری» را در سالن نمایش مجتمع کانون استان اجرا کرد.

نویسنده و شاعر این نمایش صحنه‌ای مهدی مردانی است، کارگردان آن هاشم خلیلی است و براساس کتاب کلاغ خنزرپنزری و با موضوع انتخاب کتاب مناسب و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تهیه شده و به اجرا درآمده است.

مرجان مسگری، سحر نجفی و هاشم خلیلی بازیگران این نمایش هستند و ضبط موسیقی آن در استودیو سکوت انجام شده است.

این برنامه نمایشی با استقبال خوب مدارس همراه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای این نمایش پس از هماهنگی به خانه تئاتر واقع در شهر قزوین، شهرک کوثر، فلکه دوم، بلوار شهید محلاتی، نبش خیابان سمیه، سالن نمایش مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09034063900 تماس بگیرند.

