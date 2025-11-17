خبرگزاری کار ایران
جاده‌ ‌کرج‌ ‌چالوس‌ ‌لغزنده‌ ‌است؛‌ ‌رانندگان‌ ‌احتیاط‌ ‌کنند

کد خبر : 1715348
جاده‌ ‌کرج‌ ‌چالوس‌ ‌لغزنده‌ ‌است؛‌ ‌رانندگان‌ ‌احتیاط‌ ‌کنند رییس‌ ‌پلیس‌ ‌راه‌ ‌استان‌ ‌گفت‌: ‌بارش‌ ‌خفیف‌ ‌برف ‌و‌ ‌باران‌ ‌طی‌ ‌شب‌ ‌گذشته‌ ‌سبب‌ ‌لغزندگی‌ ‌محور ‌جاده‌ ‌کرج‌ - ‌چالوس‌ ‌شده‌ ‌است‌.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی اظهار داشت: انتظار می‌رود برای پیشگیری از حوادث، رانندگان در این محور با احتیاط لازم حرکت کنند.

وی تاکید کرد: رانندگان باید از توقف در محدوده هایی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، پرهیز نمایند.

سرهنگ کرمی گفت: اطمینان از سلامت فنی خودرو ها و همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است؛ رانندگان قبل از سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

وی اضافه کرد: مسافران با توجه به شرایط متغیر جوی قبل از سفر از وضعیت راه ها با خبر شوند.

