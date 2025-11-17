توقیف سواری ١٠٠ میلیاردی با پلاک جعلی در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: ماموران کلانتری ٣٢ گلشن حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، با اقدامات فنی از نگهداری یک سواری با پلاک جعلی در یک گاراژ مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده و هماهنگی قضایی، ماموران به محل مورد نظر اعزام و یک خودروی سنتنیال با پلاک جعلی و فاقد مجوز قانونی و گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه ارزش خودرو مذکور برابر نظر کارشناسان ١٠٠ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از‌جمله قاچاق و توزیع کالا‌های ممنوعه توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ اطلاع دهند.

