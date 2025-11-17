خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛

توقیف سواری ١٠٠ میلیاردی با پلاک جعلی در شیراز

توقیف سواری ١٠٠ میلیاردی با پلاک جعلی در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از توقیف سواری فاقد مجوز به ارزش ١٠٠ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ  اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: ماموران کلانتری ٣٢ گلشن حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، با اقدامات فنی از نگهداری یک سواری با پلاک جعلی در یک گاراژ مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده و هماهنگی قضایی، ماموران به محل مورد نظر اعزام و یک خودروی سنتنیال با پلاک جعلی و فاقد مجوز قانونی و گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه ارزش خودرو مذکور برابر نظر کارشناسان ١٠٠ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از‌جمله قاچاق و توزیع کالا‌های ممنوعه توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ اطلاع دهند.

 

