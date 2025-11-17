خبرگزاری کار ایران
اجرای طرح ملی «آمایش امید» در اهواز؛ گامی هدفمند برای دستیابی به نرخ باروری جانشینی تا ۱۴۰۷

اجرای طرح ملی «آمایش امید» در اهواز؛ گامی هدفمند برای دستیابی به نرخ باروری جانشینی تا ۱۴۰۷
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: طرح ملی آمایش امید در استان با ۷۴.۵ درصد تحقق اهداف در نیمه نخست امسال همواره در حال اجراست.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد شریفی اظهار داشت: طرح ملی «آمایش امید»، به عنوان یک برنامه جامع و هدفمند برای مقابله با چالش کاهش نرخ باروری در کشور و با هدف دستیابی به نرخ باروری کلی در حد جانشینی و بالاتر تا سال ۱۴۰۷، به اجرا در آمد. این طرح نقش مهمی در تقویت بنیان خانواده و تغییر نگرش جامعه نسبت به اهمیت جوانی جمعیت دارد.

وی با اشاره به تمرکز طرح آمایش امید بر مشاوره‌های هدفمند و اجرای منطقه‌محور در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، افزود: این طرح ملی، بر پایه تحلیل دقیق شاخص‌های جمعیتی مانند ازدواج، طلاق، باروری و بارداری در زنان متأهل و خانواده‌ها بنا شده و با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط، مشاوره‌های تخصصی فرزندآوری را به خانواده‌ها ارائه می‌دهد.

دکتر شریفی با اشاره به ساختار اجرایی طرح، بیان کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت به عنوان بازوان اصلی اجرایی طرح عمل می‌کنند و همکاری بین‌بخشی با نهاد‌هایی همچون آموزش و پرورش، شهرداری، بسیج، صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی، افق‌های جدیدی برای موفقیت طرح گشوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه، اجرای طرح به صورت منطقه‌محور یکی از نقاط قوت آن است. از جمله اقدامات کلیدی می‌توان به استفاده از بانک اطلاعاتی زوج‌ها برای شناسایی خانواده‌های فاقد فرزند، ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه فرزندآوری، غربالگری ناباروری و آموزش سبک زندگی سالم اشاره کرد. این رویکرد‌ها نه تنها به افزایش نرخ باروری کمک می‌کند، بلکه بنیان خانواده را تقویت و انگیزه‌های فرزندآوری را در جامعه افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه اجرای مطلوب طرح ملی آمایش امید در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تعهد جدی به اهداف ملی است، گفت: در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اجرای طرح از سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ آغاز شده و مراحل وزن‌دهی جمعیتی، احصا و تحلیل آمار در سه ماهه اول، دوم و شش ماهه نخست انجام گرفته است. بر اساس اولویت‌سنجی و طراحی مداخلات مؤثر، مشاوره‌های فرزندآوری هدفمند تدوین شده و نتایج اولیه امیدوارکننده بوده است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در ادامه، با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی وضعیت جمعیتی در مراکز و شبکه‌های بهداشت، طراحی مداخلات مؤثر و همچنین پایش دقیق شاخص‌ها، اظهار داشت: امید است در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی اهواز الگویی موفق برای سایر مناطق کشور شود. طرح آمایش امید، به عنوان نقشه راهی برای تحقق نرخ باروری مطلوب، نه تنها یک برنامه آماری، بلکه تحولی فرهنگی و اجتماعی در جهت حفظ جوانی جمعیت به شمار می‌رود و می‌تواند چالش‌های جمعیتی کشور را به فرصت‌هایی برای پیشرفت تبدیل کند.

