مصدومیت ۳ نفر بر اثر انفجار منزلی در رشت

مصدومیت ۳ نفر بر اثر انفجار منزلی در رشت
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: بر اثر انفجار منزلی در شهرک فجر رشت، ۳ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، شهرام مومنی با اشاره به تماس مردمی مبنی بر حادثه انفجار و آتش سوزی یک خانه ویلایی ساعت ۵ صبح امروز در شهرک فجر رشت گفت: ۲۸ آتش‌نشان و افسر ارشد از ۳ ایستگاه با ۸ خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و پس از ۲ ساعت تلاش، آتش را مهار کردند.

 وی گفت: از آنجایی که پشت بام‌های به هم چسبیده، دیوار آتش بر نداشتند، تیم‌های آتش نشان به سرعت از چندین طرف از گسترش آتش سوزی جلوگیری کردند.

 رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با تاکید بر اینکه مقداری از پشت بام دو منزل مسکونی همجوار دچار آسیب جزئی شدند، ادامه داد: تحقیقات برای مشخص شدن علت دقیق انفجار در دست بررسی است.

شهرام مومنی به مصدومیت و سوختگی سه عضو یک خانواده در جریان انفجار و آتش سوزی منزل مسکونی اشاره کرد و گفت: مصدومان این حادثه یک مرد ۵۰ ساله، خانم ۳۰ ساله و دختر بچه ۱۰ ساله هستند که عوامل اورژانس آنها را برای ادامه روند درمانی به بیمارستان منتقل کردند.

