کامیون حامل کالای قاچاق در شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری توقیف شد

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از توقیف یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان بروجن خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار حسین امجدیان اظهارداشت: مأموران حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی این استان، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان بروجن، یک دستگاه کامیون مشکوک را متوقف و بازرسی کردند.

وی افزود: بر اساس این گزارش، در بازرسی از این کامیون، ۹۵ کیسه برنج ۴۰ کیلوگرمی و ۹۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد.

سردار امجدیان گفت: ارزش تقریبی این کالاهای قاچاق از سوی کارشناسان، ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده قضایی آن تشکیل و تحت رسیدگی است.

 

 

 

