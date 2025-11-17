در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
گرانی درمان، جان میگیرد/ بازنشستگان و کارگران میان تورم و کمبود خدمات گرفتار شدند
بیمه تکمیلی ۸ ماه خسارت بازنشستگان را پرداخت نکرده است
بحران درمان و فشارهای روزافزون اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و بازنشستگان را به چالش کشیده است؛ گروههایی که سالها از عمر خود را صرف کار و بیمهپردازی کردهاند، اکنون در زمان نیاز، با کمبود خدمات و نارساییهای گسترده در نظام درمانی کشور روبهرو میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش قیمت دارو، کاهش توان مالی خانوارها، تأخیر طولانیمدت در پرداخت خسارتهای بیمه تکمیلی همه و همه مجموعهای از مشکلات را شکل داده که مستقیماً سلامت و آرامش شهروندان را نشانه گرفته است.
این روزها بازنشستگان بیش از همه از نبود خدمات بهموقع، اجرا نشدن کامل قانون الزام، اخلال در روند درمان و بلاتکلیفی در دریافت خدمات پزشکی گلایه دارند. موضوعی که نهتنها معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای روحی و روانی گستردهای نیز به همراه داشته است.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با انتقاد از وضعیت فعلی خدمات درمانی و ساختار سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت ایجاد تحول جدی در حوزه درمان و رفاه اجتماعی تأکید کرد.
زهرا درویشی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه درمان جزو رفاه اجتماعی است، گفت: درمان باید به بهبود شرایط زندگی همه افراد جامعه کمک کند تا ابتدا سلامتی به دست آورند و بتوانند زندگی بهتری داشته باشند؛ سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین مجموعهای است که میتواند امنیت اجتماعی را به عنوان حق هر انسان در برابر بیماری یا خطرات فراهم کند.
درویشی با بیان اینکه درمان نقش تربیتی دارد و صرفاً شفا نیست، بلکه تحول است؛ تصریح کرد: درمان یک فرآیند پیچیده است که اگر با کیفیت انجام شود، میتواند برای همه اقشار، بهویژه کارگران و بهخصوص بازنشستگان که آسیبپذیری بیشتری دارند و در دوره میانسالی با مشکلات بیشتری مواجهاند، شرایط مطلوبی فراهم کند.
کمبود بیمارستانهای ملکی و گرانی درمان جان بسیاری را میگیرد
رئیس اتحادیه بانوان خانه کارگر فارس با اشاره به سابقه بیمهپردازی این قشر گفت: بازنشستگان ۳۰ سال از عمر خود را با حقوقهایی که دریافت میکردهاند بیمهپردازی داشته و حق بیمه پرداخت کردهاند و پس از بازنشستگی نیز بیمه تکمیلی را با کمک سازمان پرداخت میکنند تا بتوانند از شرایط نسبی برخوردار باشند.
وی افزود: امروز اما به علت کمبود بیمارستانهای ملکی، شرایط پیچیده اقتصادی، تورم و گرانی دارو و درمان، مسائل درمانی روزبهروز پیچیدهتر و اسفناکتر میشود و بسیاری از افراد به علت نداشتن هزینه درمان فوت میکنند.
سازمان تامین اجتماعی مدتها حیاط خلوت حوزههای دیگر بوده است
درویشی با انتقاد از عملکرد گذشته تأمین اجتماعی تأکید کرد: این سازمان مدتها حیاط خلوت بوده و همیشه دست در جیب آن شده و منابعش برای حوزههای دیگر هزینه شده است؛ اگر توسعه ساختاری و برنامهریزی اصولی در تأمین اجتماعی وجود داشت، این اتفاقات رخ نمیداد و سازمان میتوانست بیمارستانهای ملکی مدرن بسازد، هزینههای درمان را کاهش دهد و خدمات لوکس و باکیفیت ارائه کند.
به گفته وی، در بسیاری از کشورها هزینههای درمانی را به حداقل میرسانند تا افراد فقط دغدغه بیماری داشته باشند نه دغدغه پول و هزینه. اما امروز بزرگترین چالش زندگی مردم در کشور ما هزینه دارو، درمان، ویزیت پزشک متخصص و فوقتخصص و بهویژه درمان بیماریهای صعبالعلاج است.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز ادامه داد: کشورهای دیگر به دلیل استفاده از مالیاتهای عمومی برای درمان، دارو و بیمارستان، خدمات روانتری ارائه میدهند، در حالی که در ایران مشکلات متعدد وجود دارد.
چرا رانندگان پلتفرمها در آمار هستند اما بیمه نیستند؟
درویشی با اشاره به آمار اشتغال در کشور گفت: اکنون اعلام میشود دو میلیون نفر در تاکسی های اینترنتی مشغول کار هستند اما این اشتغالها ناپایدار است و اگر جزو آمار اشتغال محسوب میشوند، چرا بیمهپردازی ندارند؟ اگر این افراد بیمهپردازی داشتند، هم به سازمان کمک میشد هم خدمات بهموقعتری ارائه میشد و سازمان میتوانست حقوق را بر اساس نرخ تورم و در زمان مقرر پرداخت کند.
وی تصریح کرد: درمان باید رایگان باشد، زیرا قانون الزام در تأمین اجتماعی از صفر تا ۱۰۰ دریافت خدمات درمانی بدون پرداخت حتی یک ریال را تضمین کرده اما متأسفانه این قانون اجرا نمیشود و مشکلات فراوانی وجود دارد.
بیمه تکمیلی ۸ ماه خسارت بازنشستگان را پرداخت نکرده است
به گفته درویشی، بیمه تکمیلی که باید بهموقع خسارتها را پرداخت کند، اکنون حدود ۸ ماه است که خسارتها را پرداخت نکرده و برخی مراکز درمانی نیز یکطرفه قرارداد خود را با تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی فسخ کردهاند.
وی معتقد است برای اینکه این خدمات بهموقع انجام شود باید از مالیات به سازمان کمک شود تا بتواند بدهیهای خود را پرداخت کند و به تعهداتش عمل کند.
درویشی گفت: عدم پرداخت بهموقع خسارت بیمه تکمیلی باعث اعتراض گسترده کارگران و بازنشستگان شده است و این وضعیت بیماری را برای آنها دوچندان میکند؛ زیرا فرد علاوه بر گذراندن دوره بیماری، نگرانی هزینهها را نیز دارد و اگر بدهکار شود مشخص نیست چه زمانی میتواند بدهی خود را تسویه کند.
بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز تأکید کرد: باید جایگاه تأمین اجتماعی در حمایت دارویی و درمانهای پیچیده مشخص شود تا بیمهشده از سردرگمی نجات پیدا کند. مشکلات ساختاری تأمین اجتماعی نیازمند تقویت درمانگاهها، ساخت بیمارستانهای ملکی با کمک خیرین و تلاش مضاعف در این حوزه است.
بازنشستگان و بیمهنشدهها زیر فشار کمبود درمان و تورم
وی خاطرنشان کرد: کشورهایی هستند که با ۵ میلیون جمعیت، ۱.۵ میلیون تخت بیمارستانی دارند اما ما حتی ۱۰ درصد این میزان را نیز در اختیار نداریم، در حالی که ۳۰ تا ۴۰ درصد جامعه بیمهپردازی ندارند و مشخص نیست با این تورم افسارگسیخته چه بر سر آنان خواهد آمد.
درویشی همچنین به تأثیر مشکلات درمانی و اقتصادی بر سلامت روان جامعه اشاره کرد و گفت: علاوه بر بیماریهای جسمی، آسیبپذیری روحی بسیار افزایش یافته و این مسائل موجب اختلال در خانوادهها، از بین رفتن نشاط و شادابی و ایجاد ناامیدی میشود.