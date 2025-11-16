مرگ نوجوان زیر بالابر غیراستاندارد در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، امید باقری شامگاه یکشنبه در توضیح این خبر گفت: این حادثه روز یکشنبه ساعت ۱۵:۲۷ به سامانه اعلام شد و بلافاصله اکیپ‌های عملیاتی ایستگاه ۱۵ و ایستگاه چهار به محل اعزام شدند.

وی افزود: شدت و نوع گرفتارشدگی به گونه‌ای بود که هر لحظه برای نجات نوجوان اهمیت حیاتی داشت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اضافه کرد: نوجوان هنگام استفاده از بالابر غیرایمن داخل یک مغازه آجیل‌فروشی بین سازه فلزی و دیوار گرفتار شد و شرایط بسیار بحرانی و دلخراش بود.

باقری گفت: عملیات رهاسازی با سرعت و تمرکز بالا و تحت نظارت افسر کشیک وقت، سرآتشیار نصیری انجام شد و نوجوان از میان بالابر و دیوار جدا شد. با این حال، پس از تحویل مصدوم به عوامل اورژانس و انجام بررسی‌های تکمیلی، فوت وی در محل تأیید شد.

وی افزود: این رخداد بار دیگر اهمیت رعایت استانداردها و نکات ایمنی در استفاده از بالابرها و تجهیزات مکانیکی را یادآور می‌شود و نیازمند توجه دقیق صاحبان مغازه‌ها و شهروندان است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تأکید کرد: رعایت تجهیزات استاندارد و اصول ایمنی می‌تواند از وقوع چنین حوادث دلخراش جلوگیری کند و از مردم می خواهیم نسبت به خطرات ناشی از ابزارها و وسایل فاقد ایمنی حساسیت و دقت کافی داشته باشند.

