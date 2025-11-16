مرگ نوجوان زیر بالابر غیراستاندارد در اصفهان
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حادثهای تلخ در خیابان جی خبر داد که طی آن یک پسر نوجوان ۱۳ ساله هنگام استفاده از بالابر غیرایمن جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، امید باقری شامگاه یکشنبه در توضیح این خبر گفت: این حادثه روز یکشنبه ساعت ۱۵:۲۷ به سامانه اعلام شد و بلافاصله اکیپهای عملیاتی ایستگاه ۱۵ و ایستگاه چهار به محل اعزام شدند.
وی افزود: شدت و نوع گرفتارشدگی به گونهای بود که هر لحظه برای نجات نوجوان اهمیت حیاتی داشت.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اضافه کرد: نوجوان هنگام استفاده از بالابر غیرایمن داخل یک مغازه آجیلفروشی بین سازه فلزی و دیوار گرفتار شد و شرایط بسیار بحرانی و دلخراش بود.
باقری گفت: عملیات رهاسازی با سرعت و تمرکز بالا و تحت نظارت افسر کشیک وقت، سرآتشیار نصیری انجام شد و نوجوان از میان بالابر و دیوار جدا شد. با این حال، پس از تحویل مصدوم به عوامل اورژانس و انجام بررسیهای تکمیلی، فوت وی در محل تأیید شد.
وی افزود: این رخداد بار دیگر اهمیت رعایت استانداردها و نکات ایمنی در استفاده از بالابرها و تجهیزات مکانیکی را یادآور میشود و نیازمند توجه دقیق صاحبان مغازهها و شهروندان است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تأکید کرد: رعایت تجهیزات استاندارد و اصول ایمنی میتواند از وقوع چنین حوادث دلخراش جلوگیری کند و از مردم می خواهیم نسبت به خطرات ناشی از ابزارها و وسایل فاقد ایمنی حساسیت و دقت کافی داشته باشند.