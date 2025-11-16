کاهش تعداد روزهای ناسالم در شهر اراک / 79 روز ناسالم و 191 روز سالم در اراک ثبت شده است

به گزارش ایلنا، امیر انصاری به داده‌ها و اطلاعات موجود در این حوزه اشاره داشته و افزود: بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز پایش کیفیت هوای استان مرکزی در بازه زمانی ابتدای سال جاری تاکنون و طبق دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تمامی شهرهای کشور، میانگین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی شهر اراک نشان می‌دهد که تاکنون 79 روز ناسالم و 191 روز سالم ثبت شده است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد تعداد روزهای ناسالم شهر اراک در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6 روز کمتر بوده است. این کاهش تعداد روزهای ناسالم عمدتاً از یک سو به دلیل کاهش تعداد روزهای متأثر از گردوغبار و از سوی دیگر استفاده از مازوت کم‌سولفور در نیروگاه حرارتی شازند است. این اقدامات به طور مستقیم در بهبود کیفیت هوا و کاهش مواجهه شهروندان با آلاینده‌ها تأثیرگذار بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: برای افزایش دقت پایش‌ها، داده‌های ایستگاه‌های گردوغبار که توانایی پایش کامل آلاینده‌های هوا را ندارند لحاظ نشده و تمرکز محاسبات بر آلاینده‌های اصلی هوا بوده است. پایش مستمر کیفیت هوا و تحلیل داده‌های آلایندگی، از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت آلودگی هوا است. همچنان با جدیت روند پایش را ادامه می‌دهیم تا تصمیمات مدیریتی و اقدامات پیشگیرانه بر پایه داده‌های علمی و واقعی اتخاذ شود.

انصاری بر ضرورت پیگیری اخبار و اطلاعات از منابع رسمی و معتبر تأکید داشته و تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم تا اخبار و اطلاعات مربوط به کیفیت هوا و سلامت محیط‌زیست را تنها از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند. آگاهی‌بخشی به مردم از یک سو و اطلاع‌رسانی صحیح رسانه‌ها از سوی دیگر، در ارتقاء سطح دانش عمومی و محافظت از سلامت شهروندان نقش مهمی دارد. موضوعی که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/