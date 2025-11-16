خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی:

کاهش تعداد روزهای ناسالم در شهر اراک / 79 روز ناسالم و 191 روز سالم در اراک ثبت شده است

کاهش تعداد روزهای ناسالم در شهر اراک / 79 روز ناسالم و 191 روز سالم در اراک ثبت شده است
تمرکز محاسبات بر آلاینده‌های اصلی هوا بوده است

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی به روند کاهشی تعداد روزهای ناسالم در شهر اراک اشاره کرده و گفت: نتایج پایش کیفیت هوا در اراک نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم این شهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. از ابتدای سال جاری تاکنون 79 روز ناسالم در شهر اراک ثبت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 85 روز ناسالم در این شهر ثبت شده بود.

به گزارش ایلنا، امیر انصاری به داده‌ها و اطلاعات موجود در این حوزه اشاره داشته و افزود: بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز پایش کیفیت هوای استان مرکزی در بازه زمانی ابتدای سال جاری تاکنون و طبق دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تمامی شهرهای کشور، میانگین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی شهر اراک نشان می‌دهد که تاکنون 79 روز ناسالم و 191 روز سالم ثبت شده است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد تعداد روزهای ناسالم شهر اراک در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6 روز کمتر بوده است. این کاهش تعداد روزهای ناسالم عمدتاً از یک سو به دلیل کاهش تعداد روزهای متأثر از گردوغبار و از سوی دیگر استفاده از مازوت کم‌سولفور در نیروگاه حرارتی شازند است. این اقدامات به طور مستقیم در بهبود کیفیت هوا و کاهش مواجهه شهروندان با آلاینده‌ها تأثیرگذار بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: برای افزایش دقت پایش‌ها، داده‌های ایستگاه‌های گردوغبار که توانایی پایش کامل آلاینده‌های هوا را ندارند لحاظ نشده و تمرکز محاسبات بر آلاینده‌های اصلی هوا بوده است. پایش مستمر کیفیت هوا و تحلیل داده‌های آلایندگی، از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت آلودگی هوا است. همچنان با جدیت روند پایش را ادامه می‌دهیم تا تصمیمات مدیریتی و اقدامات پیشگیرانه بر پایه داده‌های علمی و واقعی اتخاذ شود.

انصاری بر ضرورت پیگیری اخبار و اطلاعات از منابع رسمی و معتبر تأکید داشته و تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم تا اخبار و اطلاعات مربوط به کیفیت هوا و سلامت محیط‌زیست را تنها از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند. آگاهی‌بخشی به مردم از یک سو و اطلاع‌رسانی صحیح رسانه‌ها از سوی دیگر، در ارتقاء سطح دانش عمومی و محافظت از سلامت شهروندان نقش مهمی دارد. موضوعی که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

