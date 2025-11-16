خبرگزاری کار ایران
همزمان با هفته کتاب صورت می گیرد؛

عضویت سراسری و بخشودگی جرائم در کتابخانه های عمومی فارس

کد خبر : 1714918
لینک کوتاه کپی شد.

طرح بخشودگی جرائم و عضویت سراسری در کتابخانه های عمومی فارس ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه اجرا می شود.

به گزارش ایلنا، به مناسبت سی و سومین هفته کتاب و گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، طرح عضویت سراسری در کتابخانه‌های عمومی فارس و امانت یک جلد کتاب به صورت رایگان از ۲۴ آبان ماه در کتابخانه های عمومی فارس آغاز می شود.

علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به آدرس Samanpl.ir/reg برای عضویت سراسری در کتابخانه‌های عمومی ثبت نام کنند.

همچنین طرح بخشودگی جرائم دیرکرد کتاب های امانتی کاربران، به شرط بازگرداندن کتاب ها همزمان با هفته کتاب ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه اجرا خواهد شد.

اعضایی که منابع امانی خود را همچنان پس از اتمام تاریخ امانت در اختیار دارند، می‌توانند با مراجعه به کتابخانه‌ عمومی امانت دهنده و بازگرداندن کتاب ها، از بخشودگی جرایم دیرکرد این طرح برخوردار شوند.

 

