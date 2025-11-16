دادستان عمومی و انقلاب اصفهان:
دریافتکنندگان تسهیلات مشکوکالوصول پیگیری قضائی میشوند
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: فهرست تسهیلات کلان مشکوکالوصول از بانکهای استان دریافت شده و علیه تسهیلاتگیرندگان و مدیران بانکی متخلف، اقدامات قضائی در دست اجراست.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمحمد موسویان در نشست کارگروه عملیاتی وصول مطالبات بانکی از عزم جدی دستگاه قضائی استان برای برخورد با پروندههای معوق و مشکوکالوصول بانکی خبر داد و گفت: فهرست کامل تسهیلات کلان غیرقابل وصول از کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اخذ شده و تمامی تسهیلات اعم از انواع وامها، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای ارزی و ریالی مورد بررسی دقیق قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: بر اساس نتایج این بررسیها، اقدامهای قضائی لازم علیه تسهیلاتگیرندگان و مدیران بانکی متخلف انجام خواهد شد تا از تکرار تخلفات و سوءاستفاده در نظام مالی استان جلوگیری شود.
موسویان با اشاره به روند عملکرد کارگروه گفت: از زمان تشکیل این کارگروه بخش قابلتوجهی از مطالبات مشکوکالوصول بانکها وصول شده و این روند ادامه دارد. وی افزود: تسریع و تشدید برخورد با جرایم بانکی، انحرافات مالی و سوءاستفادههایی که منجر به ناترازی بانکها میشود، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ سلامت اقتصادی است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اعلام راهاندازی شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار داشت: این شعبه با هدف رسیدگی سریع، تخصصی و متمرکز به پروندههای پولی و بانکی تشکیل شده است و در این مسیر، جرایمی با عناوینی همچون اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی مورد بررسی قضائی دقیق قرار میگیرد.
وی با تأکید بر لزوم بازپرداخت فوری تسهیلات کلان و مشکوکالوصول توسط بانکهای عامل تصریح کرد: نظام بانکی کشور امانتدار سرمایههای مردم است و باید منابع مالی را در خدمت تولید و رشد اقتصادی کشور بهکار گیرد، نه اینکه بستری برای سوءجریانهای مالی شود.
موسویان خطاب به تسهیلاتگیرندگان اعلام کرد: این افراد باید هرچه سریعتر نسبت به بازپرداخت تعهدات خود اقدام کنند، زیرا در غیر این صورت، دستگاه قضائی بدون هیچگونه اغماضی مطابق قانون برخورد کرده و اشد مجازات در انتظار متخلفان خواهد بود.