مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:
حفظ منابع آب باید تصمیمهای سخت گرفت/ الزام صنایع اصفهان به تغذیه سفرههای زیرزمینی
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: صنایع این استان موظف شدهاند برای انتقال آبهای سطحی و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی چاههای جذبی حفر و ایجاد کنند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، داریوش گلعلیزاده با حضور در صد و نود و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: تغییر اقلیم و کاهش بارندگی، واقعیتی انکارناپذیر است که باید آن را پذیرفت و برای آن برنامهریزی کرد.
وی ادامه داد: زمانی که بارشها در زمان، مکان و شدت مناسب رخ نمیدهد، توجه به مدیریت سیلاب و بهرهگیری صحیح از بارندگی، ضرورتی اجتنابناپذیر است، متأسفانه در کشور هنوز در برابر رخدادهای جوی غافلگیر میشویم و ناگهان اعلام میشود بارش برف یا باران شدید اتفاق افتاده است.
گلعلیزاده تصریح کرد: از این رو، افزایش تابآوری شهر اصفهان در برابر حوادث پیشِرو باید در اولویت قرار گیرد و تحقق این هدف، تنها با سیاستگذاری دقیق، آیندهنگر و مبتنی بر واقعیتهای اقلیمی امکانپذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای حفظ منابع آب باید تصمیمهای سخت گرفت، خاطرنشان کرد: استان اصفهان از ظرفیتهای گسترده تاریخی و طبیعی برای توسعه گردشگری برخوردار است، اما این توسعه باید مبتنی بر اسناد و برنامههای مصوب پیش برود.
گلعلیزاده گفت: امروز در این استان ۸۵ شهرک صنعتی و حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی فعال است، بنابراین اگر حتی یک روز با پدیده آلودگی هوا مواجه نشویم، جای تعجب دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: تنها راه کاهش پایدار آلودگی هوا اجرای برنامه محور است؛ بهویژه اجرای ۲ برنامه پنجساله برای نوسازی صنایع و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی که میتواند ساختار آلودگی را در استان اصلاح کند.
وی با تشریح وضعیت مصرف سوخت و منابع آلاینده در استان اظهار داشت: مصرف روزانه سوخت در شهر اصفهان بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر و در سطح استان حدود هشت و نیم میلیون لیتر است، همچنین روزانه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر نفت و گازوئیل در شهر مصرف میشود.
گلعلیزاده ادامه داد: بیش از هزار دستگاه اتوبوس و مینیبوس به عنوان سرویس صنایع بزرگ از جمله ذوبآهن، پالایشگاه و فولاد هر روز وارد شهر میشوند و این حجم تردد، آلودگی و مصرف سوخت را تشدید میکند، اما در صورت اجرای طرح همپیمانی کارکنان میتوان ۲۰ تا ۳۰ درصد از ورود خودروها به شهر کاست و مصرف سوخت را کاهش داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت صنایع برای کمک به حملونقل پاک گفت: صنایع بزرگ و شیمیایی استان بیش از هزار دستگاه خودرو دارند که اگر طبق یک برنامه زمانبندی به سمت برقی سازی حرکت کنند، علاوه بر کاهش آلایندگی، میتوانند بخشی از نیاز حملونقل عمومی را در ساعاتی غیر از ساعات جابهجایی کارکنان تأمین و به تقویت ناوگان شهری کمک کنند.
وی در ادامه به تردد گسترده تانکرهای حمل سوخت اشاره کرد و گفت: روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۷۰۰ تانکر حمل سوخت وارد اصفهان میشود که در برخی روزها تعداد به سه هزار تا سه هزار و ۵۰۰ دستگاه میرسد، موضوعی که اثرات جدی بر آلودگی هوای شهر دارد، لذا حملونقل مواد سوختی به سمت ریلیسازی برود و این موضوع باید بهطور جدی مطالبه شود.
گلعلیزاده همچنین حمل زباله و نخاله بدون پوشش را یکی دیگر از مشکلات مهم زیست محیطی دانست و گفت: این کار موجب پراکندگی پسماند، آلودگی جادهها و نارضایتی مردم میشود، درحالی که مدیریت آن هزینهای ندارد و تنها نیازمند نظارت دقیق شهرداری و پلیس است، از طرف دیگر افزایش کارخانههای نخاله و بازیافت، از مطالبات جدی مردم به شمار میرود و باید در اولویت قرار گیرد.
وی درباره تابلوهای نمایشگر آلودگی هوا نیز عنوان داشت: این تابلوها باید شفاف و دقیق باشند، برخی تصور میکنند محیط زیست دادهها را تغییر میدهد یا تابلوها را خاموش میکند اما من تأکید میکنم هیچگاه در اعتماد مردم خیانت نخواهیم کرد و در صورت نیاز موضوع را از طریق رسانهها با مردم در میان میگذاریم.