۲۷ تا ۲۹ آبان؛
هفتمین همایش بینالمللی سیره نبوی در طب در شیراز برگزار میشود
هفتمین همایش بینالمللی سیره نبوی در طب با پیام آیتالله العظمی جوادی آملی، از ۲۷ تا ۲۹ آبانماه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، دبیر علمی همایش امروز ۲۵ آبان در نشست خبری با اشاره به ماهیت پژوهشی این رویداد در حوزه سلامت و دین گفت: با توجه به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در عرصه هوش مصنوعی، امسال محورهای مرتبط با نقش هوش مصنوعی در سلامت معنوی بهطور ویژه مورد بررسی قرار میگیرد.
محمود نجابت،افزود: فرصتهای کاربرد هوش مصنوعی در ارتقای سلامت معنوی»، «چالشهای حضور هوش مصنوعی در سلامت معنوی» و «چشمانداز سلامت معنوی مبتنی بر هوش مصنوعی» از جمله محورهای اصلی این همایش است.
نجابت با اشاره به ارسال بیش از ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش گفت: از میان آثار دریافتی، ۱۱۹ مقاله در قالب پوستر و پنج مقاله برگزیده نیز بهصورت سخنرانی ارائه میشود.
وی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی در روزهای همایش خبر داد و افزود: نشستهایی با موضوع طب ایرانی و ظرفیتهای آن در ارتقای سلامت معنوی، نشست مشترک با دانشگاه شیراز و آموزشوپرورش، و نیز سخنرانی اساتید داخلی و خارجی از دانشگاههای آمریکا، یونان، لبنان و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور پیشبینی شده است.
فریده انصافداران، مدیر مرکز تحقیقات سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز اعلام کرد: در حاشیه این رویداد، چهار کارگاه آموزشی با محورهای مرتبط با هوش مصنوعی و مهارتهای سلامت معنوی برگزار خواهد شد.