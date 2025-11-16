رئیس اتاق بازرگانی استان:
حمایت به موقع اتاق ایران در حادثه بندر شهید رجایی موجب تسکین آلام فعالان اقتصادی و مردم هرمزگان شد
️رییس اتاق بازرگانی هرمزگان در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور حسن زاده رییس اتاق ایران، استاندار هرمزگان، هیئت رئیسه، دبیرکل و معاونین، هیئت نمایندگان برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور و همراهی مسئولان گفت: حمایت فوری و اقدامات به موقع اتاقهای سراسر کشور در پی انفجار بندر شهید رجایی، نقش بسزایی در کاهش آلام خانوادههای آسیبدیده و مردم هرمزگان داشت.
ب️ه گزارش ایلنا از بندرعباس، محمدرضا صفا، رییس اتاق بازرگانی هرمزگان در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور حسن زاده رییس اتاق ایران، استاندار هرمزگان، هیئت رئیسه، دبیرکل و معاونین، هیئت نمایندگان برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور و همراهی مسئولان گفت: «حمایت فوری و اقدامات به موقع اتاقهای سراسر کشور در پی انفجار بندر شهید رجایی، نقش بسزایی در کاهش آلام خانوادههای آسیبدیده و مردم هرمزگان داشت.
وی افزود: «با تشکیل قرارگاه ویژه «بررسی و پیگیری حل مشکلات و خسارات فعالان اقتصادی آسیبدیده»، ۱۲ جلسه تاکنون برگزار و ۶۷ مصوبه اجرایی شده است که شامل پرداخت دیه جانباختگان، هزینه درمان افراد آسیبدیده، تعیین خسارت کالاها، تسهیلات بانکی و مالیاتی، و حمایت سازمان تامین اجتماعی بوده است.»
صفا با اشاره به اقدامات عملیاتی قرارگاه گفت: «نشستهای مشترک استانداری، دادگستری، اتاق بازرگانی و سایر دستگاههای متولی، تسریع در برآورد خسارات، شناسایی منابع مالی، رفع موانع حقوقی و جبران خسارات انسانی و مالی را به دنبال داشته است. تشکیل کارگروه میدانی برای تعیین خسارت کالاها تاکنون منجر به بررسی ۱,۴۴۸ پرونده شده است و بدهیهای فعالان اقتصادی آسیبدیده با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم تعلیق گردیده است.»
وی ادامه داد: «در حوزه بانکی، فعالان اقتصادی آسیبدیده مهلت ۶ ماهه برای ایفای تعهدات خود دریافت کرده و بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که تعهدات ارزی ثبت سفارشهای خسارتدیدگان تا پایان سال جاری تعلیق میگردد. همچنین حمایتهای سازمان تامین اجتماعی شامل تقسیط بدهی کارفرمایان خسارتدیده و پذیرش لیست بیمه کارگران بدون دریافت بوده است.
صفا با اشاره به پویش «اتاق همدلی» گفت: «کمکهای مالی اتاقهای سراسر کشور به حساب معین معرفی شده نزد بانک ملی شعبه پاسداران واریز شد و در چارچوب تعیین شده برای جبران خسارات انسانی و مالی استفاده گردید. این حمایتها موجب تسلی خاطر فعالان اقتصادی، افراد آسیبدیده و مردم هرمزگان شد و در مجموع با مدیریت قوی اتاق بازرگانی هرمزگان و حمایت اتاق ایران و اتاق هرمزگان و اتاق های سراسر کشور جمعا مبلغ 257 میلیارد تومان برای حمایت از آسیب دیدگان این حادثه اختصاص یافت.