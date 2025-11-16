معاون، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
پروژههای آبخیزداری دبی چشمهها و قنات ها را چندین برابر میکند
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ارزیابیهای ما در سطح کشور نشان میدهد در هر مکانی که در بالادست قناتها، پروژه آبخیزداری اجرا شده، میزان تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و دبی قناتها و چشمهها چندین برابر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن وحید روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه در حاشیه مراسم کلنگزنی بند انحرافی سد خاکی آبدیفه شهرستان خرمآباد اظهار کرد: آبخیزداری صرفاً یک پروژه مکانیکی نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات بیولوژیک، مکانیکی، مدیریتی و ترویجی است که از سرشاخههای حوزه آغاز و تا خروجی آن ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به مشکلات حوزه زاگرس، افزود: در سطحی حدود چهار میلیون هکتار با پدیده خشکیدگی بلوط مواجهیم. آفات و امراض همواره در طبیعت وجود دارند، اما هنگامی که با پدیدههایی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم روبهرو میشویم، درختان تضعیف شده و توان مقابله با این عوامل را از دست میدهند.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای آبخیزداری از جمله ایجاد سطوح آبگیر در زیر درختان و انجام اقدامات بیولوژیک و مکانیکی، تأثیر بسیار مطلوبی در تقویت گونههای درختی این مناطق داشته و در هر نقطه که این اقدامات انجام شده، حداقل شرایط محیطی مناسب فراهم شده است.
وحید با بیان اینکه ۴۰ درصد آب کشور بر اساس آمار وزارت نیرو در حوزه زاگرس تولید میشود، تصریح کرد: پروژههای آبخیزداری اجازه جمعآوری آب پایه را نمیدهند و با تعبیه لوله خروجی در پاییندست، هم از سرعت سیلاب کاسته شده و هم از فرسایش خاک جلوگیری میشود و در عین حال نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی تسهیل میگردد.
وی «آبخیزداری تا کشاورزی» را یکی از مهمترین پروژههای تعریفشده در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: حیات و ممات روستاهای ما به آب وابسته است و متأسفانه قنوات و چشمهها وضعیت مطلوبی ندارند.
وحید با اشاره به پیگیری لایحه آبخیزداری در دولت، اظهار کرد: این لایحه هفته گذشته در کمیسیون فرعی به تصویب رسید و انشاءالله در کمیسیون اصلی نیز مورد تأیید قرار خواهد گرفت. ما اعتقاد داریم که پرداختن به بحرانهای موجود در قالب مدیریت جامع حوزههای آبخیز میتواند اثرات بسیار مطلوبی برای آب، خاک، امنیت زیستی و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.